Jung Woo Sung Akui Punya Anak dari Moon Gabi tapi Ogah Menikah

JAKARTA - Jung Woo Sung mengaku sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan model seksi Moon Gabi. Hal itu dikonfirmasi oleh agensi sang aktor, Artist Company, pada 24 November 2024.

“Anak yang diunggah Moon Gabi di media sosialnya benar anak biologis dari aktor Jung Woo Sung,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Edaily, pada Minggu (24/11/2024).

“Saat ini, kami tengah membicarakan jalan terbaik untuk membesarkan anak tersebut. Sebagai ayah, Jung Woo Sung akan melakukan yang terbaik untuk anaknya,” ungkap Artist Company dalam lanjutan keterangannya.

Tenasia melaporkan, Jung Woo Sung dan Moon Gabi belum lama ini bertemu untuk membahas masa depan anak mereka dan kemungkinan untuk menikah. Sang model mengungkapkan keinginannya untuk menikah dan membesarkan anak bersama.

Jung Woo Sung Akui Punya Anak dari Model Seksi Moon Gabi. (Foto: Arena)

Namun Jung Woo Sung menolak mentah-mentah keinginan Moon Gabi tersebut. Meski begitu, dia memastikan akan menjadi ayah yang selalu ada untuk anaknya dan memenuhi semua kebutuhan finansialnya.

Seorang sumber kepada Tenasia mengatakan, aktor Tell Me You Love tersebut marah besar setelah Gabi mengunggah fotonya bersama sang anak di Instagram. Dalam foto hitam putih itu, sang model mengaku, harus melakoni kehamilannya diam-diam.

“Sejujurnya, aku tidak siap dengan kabar kehamilanku sendiri. Aku menghabiskan sebagian besar masa kehamilanku dengan tenang bersama keluargaku,” ujarnya dalam unggahan tersebut.

Moon Gabi dalam unggahannya mengatakan, “Aku berjanji untuk menjadi ibu yang sehat untuk anakku sehingga aku bisa memberikan cinta dan kebahagiaan untuknya. Aku akan memberikan dunia yang indah dan ceria untuk anakku.”