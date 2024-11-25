Pacar Syok Berat Tahu Jung Woo Sung Punya Anak dari Perempuan Lain

Pacar Syok Berat Tahu Jung Woo Sung Punya Anak dari Perempuan Lain. (Foto: Prestige)

SEOUL - Pacar Jung Woo Sung dikabarkan syok saat mengetahui sang aktor memiliki anak dari model seksi Moon Gabi. Hal itu karena selama ini, dia tidak mengetahui bahwa sang aktor sempat dekat dengan sang model.

TenAsia melaporkan, Jung Woo Sung berpacaran dengan perempuan non-selebriti itu lebih dari setahun. Terkait laporan tersebut, Artist Company selaku agensi sang aktor enggan berkomentar.

“Kami tidak bisa berkomentar karena (hubungannya dengan sang kekasih) merupakan kehidupan pribadinya,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Star News, pada Senin (25/11/2024).

Seperti diberitakan sebelumnya, Jung Woo Sung akhirnya mengonfirmasi bahwa anak yang dilahirkan model Moon Gabi adalah anak biologisnya. Dia menegaskan, tidak akan menikahi sang model namun dia memastikan akan menafkahi anaknya.

Pacar Syok Berat Tahu Jung Woo Sung Punya Anak dari Perempuan Lain. (Foto: Marie Claire)

Bahkan sejak Moon Gabi hamil, Jung Woo Sung dikabarkan sudah membiayainya hingga akhirnya sang model melahirkan anak laki-lakinya. TenAsia melaporkan, Moon dan Jung sudah menggelar beberapa kali pertemuan setelah bayi mereka lahir.