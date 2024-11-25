Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pacar Syok Berat Tahu Jung Woo Sung Punya Anak dari Perempuan Lain

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |14:10 WIB
Pacar Syok Berat Tahu Jung Woo Sung Punya Anak dari Perempuan Lain
Pacar Syok Berat Tahu Jung Woo Sung Punya Anak dari Perempuan Lain. (Foto: Prestige)
A
A
A

SEOUL - Pacar Jung Woo Sung dikabarkan syok saat mengetahui sang aktor memiliki anak dari model seksi Moon Gabi. Hal itu karena selama ini, dia tidak mengetahui bahwa sang aktor sempat dekat dengan sang model.

TenAsia melaporkan, Jung Woo Sung berpacaran dengan perempuan non-selebriti itu lebih dari setahun. Terkait laporan tersebut, Artist Company selaku agensi sang aktor enggan berkomentar.

“Kami tidak bisa berkomentar karena (hubungannya dengan sang kekasih) merupakan kehidupan pribadinya,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Star News, pada Senin (25/11/2024).

Seperti diberitakan sebelumnya, Jung Woo Sung akhirnya mengonfirmasi bahwa anak yang dilahirkan model Moon Gabi adalah anak biologisnya. Dia menegaskan, tidak akan menikahi sang model namun dia memastikan akan menafkahi anaknya. 

Jung Woo Sung
Pacar Syok Berat Tahu Jung Woo Sung Punya Anak dari Perempuan Lain. (Foto: Marie Claire)

Bahkan sejak Moon Gabi hamil, Jung Woo Sung dikabarkan sudah membiayainya hingga akhirnya sang model melahirkan anak laki-lakinya. TenAsia melaporkan, Moon dan Jung sudah menggelar beberapa kali pertemuan setelah bayi mereka lahir.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/33/3160622/jung_woo_sung-xKnZ_large.jpg
Kata Agensi soal Rumor Pernikahan Jung Woo Sung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/33/3089211/jung_woo_sung-mRGc_large.jpeg
Jung Woo Sung Akui Punya Anak dari Moon Gabi tapi Ogah Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/10/206/2545348/setelah-1-dekade-jung-woo-sung-pertimbangkan-kembali-main-drama-4H1BM3itXG.jpg
Setelah 1 Dekade, Jung Woo Sung Pertimbangkan Kembali Main Drama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/30/33/2509801/aktor-jung-woo-sung-positif-covid-19-2-minggu-setelah-vaksin-ke-2-NsL2ARQmvP.jpg
Aktor Jung Woo Sung Positif COVID-19, 2 Minggu setelah Vaksin ke-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/12/03/206/1557797/jung-woo-sung-terpilih-jadi-juri-festival-film-makau-E4MFUe4rLM.jpg
Jung Woo Sung Terpilih Jadi Juri Festival Film Makau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/26/532/1045039/HnTjFg1kNS.jpg
Cuma Figuran di Hollywood, Jung Woo Sung Sindir Lee Byung Hun?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement