HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kim Hye Yoon Gabung Agensi Lee Jung Jae dan Jung Woo Sung

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |10:35 WIB
Kim Hye Yoon Gabung Agensi Lee Jung Jae dan Jung Woo Sung
Kim Hye Yoon resmi gabung Artist Company, agensi bentukan Lee Jung Jae dan Jung Woo Sung. (Foto: Sidus HQ)
A
A
A

 

SEOUL - Aktris Extraordinary You, Kim Hye Yoon resmi bergabung dengan Artist Company, agensi bentukan dua aktor senior, Lee Jung Jae dan Jung Woo Song. Kabar tersebut diumumkan agensi tersebut, pada 15 April 2024. 

“Kami senang bisa bekerjasama dengan Kim Hye Yoon, yang dijuluki ‘aktris muda dengan segala genre’. Dia memiliki aura luar biasa melalui kemampuan aktingnya yang solid,” ujar agensi tersebut dikutip dari StarNews Korea, Senin (15/4/2024). 

Artist Company dalam lanjutan keterangannya mengungkapkan, “Dengan sistem profesional, kami akan mendukung karier sang aktris dengan aktif sehingga dia bisa memperlihatkan pesonanya sebagai artis.” 

Kim Hye Yoon memulai debutnya di industri akting pada 2013. Dia kemudian meraih popularitas ketika bermain dalam drama populer JTBC, SKY Castle. Saat ini, sang aktris sedang membintangi drama Lovely Runner bareng Byeon Woo Seok. 

Kim Hye Yoon resmi gabung Artist Company. (Foto: Sidus HQ)

Dengan bergabungnya Kim Hye Yoon di Artist Company, maka dia menjadi rekan satu agensi dengan Lee Jung Jae, Jung Woo Sung, Park Hae Jin, Lim Ji Yeon, Park So Dam, PO Block B, Choi Yi Hyun, dan Yum Jung Ah.*

(SIS)

