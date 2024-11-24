Istri Razman Nasution Tak Terima Anaknya Dijodohkan dengan Vadel Badjideh, Nikita Mirzani: Apalagi Gue!

JAKARTA - Nikita Mirzani akhirnya menanggapi pernyataan istri Razman Arif Nasution yang tak terima putrinya dijodohkan dengan Vadel Badjideh. Lewat Insta Story, dia terlihat menertawakan pasangan suami istri tersebut.

“Razman eh Razman. Anak lo yang mukanya jelek saja enggak sudi dijodoh-jodohkan sama kang semir, apalagi gue. Duh, ya Allah speechless gue,” ujarnya dalam unggahan tersebut, pada 23 November 2024.

Nur Elly Heriani Rambe, istri Razman Arif Nasution sempat mengungkapkan kekesalannya pada Nikita Mirzani saat tahu sang aktris menyarankan pada suaminya untuk menikahkan putri mereka dengan Vadel Badjideh.

Elly menyebut, tiga anak perempuannya tak selevel dengan penari 19 tahun tersebut. “Masak dia (Nikita Mirzani) suruh menikahkan anak perempuan saya dengan Vadel,” ujarnya di Polres Metro Jaksel, pada 22 November 2024.

“Putri saya ada tiga loh dan mereka anak baik-baik semua. Tiga anak perempuan saya dokter semua lagi. Saya enggak terima anak-anak saya dijodohkan dan disuruh kawin sama Vadel,” imbuhnya dengan suara tinggi.