Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Istri Razman Nasution Tak Terima Anaknya Dijodohkan dengan Vadel Badjideh, Nikita Mirzani: Apalagi Gue!

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |14:05 WIB
Istri Razman Nasution Tak Terima Anaknya Dijodohkan dengan Vadel Badjideh, Nikita Mirzani: Apalagi Gue!
Nikita Mirzani Menertawakan Kemarahan Istri Razman Arif Nasution yang Tak Terima Anaknya Dijodohkan dengan Vadel Badjideh. (Foto: Instagram/Nikita Mirzani)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Mirzani akhirnya menanggapi pernyataan istri Razman Arif Nasution yang tak terima putrinya dijodohkan dengan Vadel Badjideh. Lewat Insta Story, dia terlihat menertawakan pasangan suami istri tersebut.

“Razman eh Razman. Anak lo yang mukanya jelek saja enggak sudi dijodoh-jodohkan sama kang semir, apalagi gue. Duh, ya Allah speechless gue,” ujarnya dalam unggahan tersebut, pada 23 November 2024.

Nur Elly Heriani Rambe, istri Razman Arif Nasution sempat mengungkapkan kekesalannya pada Nikita Mirzani saat tahu sang aktris menyarankan pada suaminya untuk menikahkan putri mereka dengan Vadel Badjideh. 

Elly menyebut, tiga anak perempuannya tak selevel dengan penari 19 tahun tersebut. “Masak dia (Nikita Mirzani) suruh menikahkan anak perempuan saya dengan Vadel,” ujarnya di Polres Metro Jaksel, pada 22 November 2024.

“Putri saya ada tiga loh dan mereka anak baik-baik semua. Tiga anak perempuan saya dokter semua lagi. Saya enggak terima anak-anak saya dijodohkan dan disuruh kawin sama Vadel,” imbuhnya dengan suara tinggi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/33/3171949/razman_arif_nasution-bJvs_large.jpg
Razman Nasution Sakit, Sidang Putusan Pencemaran Nama Baik Hotman Paris Ditunda Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155703/razman_arif_nasution-5Oho_large.jpg
Razman Nasution Dituntut 2 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Baik Hotman Paris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141385/razman_arif_nasution-ytPI_large.jpg
Razman Arif Nasution Sakit di Sidang Pencemaran Nama Baik Hotman Paris, Dilarikan ke RSUD Koja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/33/3127950/vadel_badjideh-ykut_large.jpg
Razman Nasution Klaim sudah Lama Ingin Mundur Jadi Kuasa Hukum Vadel Badjideh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/33/3127920/razman_arif_nasution-0AlP_large.jpg
Alasan Vadel Badjideh Pecat Razman Arif Nasution sebagai Kuasa Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/33/3121906/razman_arif_nasution-qIcF_large.jpg
4 Alasan Razman Nasution Berbalik Dukung Nikita Mirzani dalam Kasus Reza Gladys
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement