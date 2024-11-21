Vadel Badjideh Bersikeras Ingin Bertemu Nikita Mirzani, Klaim Beberkan Fakta Ini

JAKARTA - Vadel Badjideh mengungkapkan keinginannya untuk bertemu langsung dengan Nikita Mirzani. Meski tengah menghadapi polemik yang memanas hingga berujung laporan polisi dari Nikita, Vadel mengaku belum pernah bertatap muka dengan ibu dari LM tersebut.

Keinginan Vadel untuk bertemu Nikita dilandasi niatnya untuk mengungkap fakta-fakta terkait tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia bersikukuh tidak melakukan apa yang dituduhkan.

"Saya ingin bertemu Nikita Mirzani, ingin menyampaikan fakta-fakta dari pihak saya kepada dia secara langsung," kata Vadel saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Vadel bahkan menduga kemarahan Nikita terhadapnya dipengaruhi oleh keterangan para saksi yang dianggapnya tidak menyampaikan fakta sebenarnya.

"Saya mau menunjukkan kepada semua saksi, termasuk ibunya LM. Dia sepertinya terpengaruh oleh ucapan para saksi ini. Saya ingin dia mendengar langsung fakta dari saya," lanjut Vadel.

Menurut Vadel, saksi-saksi yang mengaku sebagai sahabat LM bukanlah teman dekat yang sebenarnya. Ia menegaskan bahwa hanya ada satu orang yang benar-benar sahabat LM, namun ia tidak mengungkapkan identitasnya.

"Semua itu pura-pura peduli. Saya tahu siapa sahabat LM yang sebenarnya, dan itu bukan mereka. Cuma ada satu sahabatnya," ujar Vadel dengan tegas.