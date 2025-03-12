4 Alasan Razman Nasution Berbalik Dukung Nikita Mirzani dalam Kasus Reza Gladys

JAKARTA - Razman Arif Nasution mendadak memberi dukungan kepada Nikita Mirzani. Padahal, sang aktris adalah seterunya dalam kasus asusila anak di bawah umur yang menjerat kliennya, Vadel Badjideh.

Dukungan tersebut diungkapkan Razman setelah Niki ditahan atas dugaan pemerasan senilai Rp4 miliar, pengancaman, dan tindak pencucian uang yang dilaporkan bos skincare Reza Gladys.

Pengacara berdarah Batak itu bahkan menyatakan niatnya untuk menjenguk Nikita Mirzani di tahanan dan menawarkan bantuannya. Lalu apa yang membuat Razman berbalik arah dan memberikan dukungan pada seterunya itu?

Ternyata, ini 4 alasan Razman mendukung Nikita Mirzani dalam kasus Reza Gladys:

1.Merasa Iba

Razman mengaku iba melihat kondisi Nikita Mirzani. Baru saja akur dengan putrinya, Laura Meizani, kini dia terlibat kasus hukum yang membuatnya harus masuk tahanan dan berpisah dengan anak-anaknya.

Rasa iba Razman Arif Nasution semakin besar ketika dia tahu, orang-orang yang dianggap sahabat oleh Niki kini berjalan menjauhinya. “Sekarang di mana Oky? Mana teman-teman yang selama ini memuji dia? Enggak ada kan?” ujarnya saat ditemui di Kebagusan, Jakarta Selatan, pada Rabu (12/3/2025).

2.Nikita Bukan Musuh

Alasan Razman mendukung Nikita selanjutnya adalah karena dia tak pernah menganggap sang aktris sebagai musuh meski mereka sempat beberapa kali cekcok yang berujung pada laporan polisi.

“Kalian harus tahu, saya berbeda pendapat dengan Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid, tapi bukan berarti bermusuhan. Kami hanya berjalan berdasarkan peristiwa hukum,” ungkapnya.

3.Niat Tulus Membantu

Razman menegaskan, dukungannya terhadap Nikita Mirzani merupakan niat tulus untuk membantu. Dia tidak peduli meski ibu tiga anak itu pernah melayangkan bogeman ke keningnya hingga berdarah.

“Enggak masalah. Saya akan tetap datang ke penyidik nanti dan minta agar diperiksa nama-nama terkait. Nanti saya akan bawa surat resmi ke penyidik agar masalah ini bisa diusut tuntas berdasarkan data yang saya punya,” ungkapnya.