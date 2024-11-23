Nikita Mirzani Kecewa Shella Saukia Fasilitasi Transgender Isa Zega Berangkat Umrah

JAKARTA - Nikita Mirzani mengungkapkan kekecewaannya terhadap Shella Saukia, pemilik biro travel umrah, yang diduga membantu memberangkatkan transgender Isa Zega ke Tanah Suci.

Hal ini ia sampaikan melalui unggahan di Instagram Story miliknya, @nikitamirzanimawardi_172, pada Minggu (23/11/2024).

Nikita merasa kecewa karena Shella mengetahui status Isa Zega sebagai transgender namun tetap memfasilitasi keberangkatannya. Padahal sebelumnya, Nikita sendiri pernah menjalani ibadah umrah bersama Shella.

Nikita Mirzani Kecewa Shella Saukia Fasilitasi Transgender Isa Zega Berangkat Umrah

"Shella Saukia tuh tahu kalau Isa Zega itu udah panggilan kedua di Senin kemarin, kok malah dibantu umrah, dibayarin, difasilitasin. Gue nggak marah, gue cuma kecewa," tulis Nikita.

Ia juga mempertanyakan keputusan Shella yang diduga menjadi donatur untuk keberangkatan Isa Zega.

"Satu lagi yang gue nggak habis pikir, masa sih Shella Saukia minta dipromosiin travel umrahnya sama seorang waria, Isa Zega, yang jelas-jelas ada unsur penistaan agama. Dia tahu Isa Zega ini adalah waria, pergi umrah pakai cadar, masuk shaf perempuan. Gimana sih travel umrahnya ini?" ucap Nikita.