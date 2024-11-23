Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Kecewa Shella Saukia Fasilitasi Transgender Isa Zega Berangkat Umrah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |13:33 WIB
Nikita Mirzani Kecewa Shella Saukia Fasilitasi Transgender Isa Zega Berangkat Umrah
Nikita Mirzani Kecewa Shella Saukia Fasilitasi Transgender Isa Zega Berangkat Umrah (Foto: IG Nikita)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Mirzani mengungkapkan kekecewaannya terhadap Shella Saukia, pemilik biro travel umrah, yang diduga membantu memberangkatkan transgender Isa Zega ke Tanah Suci. 

Hal ini ia sampaikan melalui unggahan di Instagram Story miliknya, @nikitamirzanimawardi_172, pada Minggu (23/11/2024).

Nikita merasa kecewa karena Shella mengetahui status Isa Zega sebagai transgender namun tetap memfasilitasi keberangkatannya. Padahal sebelumnya, Nikita sendiri pernah menjalani ibadah umrah bersama Shella.

Nikita Mirzani Kecewa Shella Saukia Fasilitasi Transgender Isa Zega Berangkat Umrah
Nikita Mirzani Kecewa Shella Saukia Fasilitasi Transgender Isa Zega Berangkat Umrah

"Shella Saukia tuh tahu kalau Isa Zega itu udah panggilan kedua di Senin kemarin, kok malah dibantu umrah, dibayarin, difasilitasin. Gue nggak marah, gue cuma kecewa," tulis Nikita.

Ia juga mempertanyakan keputusan Shella yang diduga menjadi donatur untuk keberangkatan Isa Zega.

"Satu lagi yang gue nggak habis pikir, masa sih Shella Saukia minta dipromosiin travel umrahnya sama seorang waria, Isa Zega, yang jelas-jelas ada unsur penistaan agama. Dia tahu Isa Zega ini adalah waria, pergi umrah pakai cadar, masuk shaf perempuan. Gimana sih travel umrahnya ini?" ucap Nikita.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/33/3137589/shandy_purnamasari-oFHK_large.jpg
Isa Zega Divonis 3,5 Tahun Penjara, Shandy Purnamasari Belum Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/33/3137570/isa_zega-brKx_large.jpg
Isa Zega Divonis 3,6 Tahun Penjara Atas Kasus UU ITE Bos Skincare
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3136993/isa_zega-gGOk_large.jpg
Isa Zega Tantang Shandy Purnamasari Sumpah Pocong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135091/isa_zega-MmZx_large.jpg
Isa Zega Dituntut 5 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/33/3133365/isa_zega-Zxbu_large.jpg
Sidang Isa Zega, Roy Suryo Hadir sebagai Saksi Ahli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3126158/shandy_purnamasari-l0iB_large.jpg
Shandy Purnamasari Rugi Belasan Miliar Akibat Unggahan Isa Zega di Media Sosial
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement