HOME CELEBRITY MUSIK

Putri Ariani Rilis Album Evolve, Rilis di Amerika Serikat

Brigitta Putri , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |10:04 WIB
Putri Ariani Rilis Album Evolve, Rilis di Amerika Serikat (Foto: Ist)
JAKARTA - Putri Ariani resmi merilis album perdananya yang berjudul Evolve pada Jumat, 22 November 2024. Tidak hanya di Indonesia, Putri akan meluncurkan album perdananya tersebut di California, Amerika Serikat.

Album Evolve akan berisi lima belas lagu yang didominasi oleh lagu berbahasa Inggris. Sebelumnya, Putri sudah merilis lima single menjelang perilisan Evolve, yaitu Loneliness, Perfect Liar, Teruskan Langkah Baikmu, Senyumannya Tutupi Semua, Lelah, dan Sheepish. Kelima single tersebut akan masuk ke dalam album Evolve.

Dalam album perdananya ini, Putri Ariani memilih Crown sebagai lagu andalannya. Lagu ini merupakan lagu yang ditulis dan diproduseri langsung oleh Putri Ariani. Crown merupakan lagu yang mengisyaratkan semangat yang membara.

Crown hadir dengan menggabungkan dua genre musik, yaitu rock dan Electronic Music Dance (EDM). Melalui lirik yang penuh semangat dan tempo yang upbeat, Putri Ariani ingin membagikan semangat yang ia miliki kepada para pendengar.

“Menurutku, style seperti ini cocok untuk membawa semangat tersebut ke teman-teman yang mendengarkan,” jelas Putri Riani.

Single Crown juga dirilis bersamaan dengan video musik atau Official Music Video (OMV) Crown yang disutradarai oleh ayah Putri Ariani, Ismawan Kurnianto. Sama seperti tema lagunya, video musik Crown akan menggambarkan proses seseorang menuju mewujudkan mimpinya.

Video musik Crown dapat ditonton di kanal YouTube resmi Putri Ariani.

Album Evolve sendiri akan merangkum perjalanan karier Putri Ariani di industri musik. Dengan Crown sebagai lagu andalan, Evolve akan memperlihatkan proses Putri berkembang menjadi seorang penyanyi yang versatile dengan lagu-lagu berbahasa Inggris dan lagu-lagu baru dengan beragam suasana.

“Evolve artinya berkembang dalam hal yang baik. Bagi Putri, album ini merupakan sebuah proses untuk berkembang,” ucapnya.

Menariknya, Evolve juga memiliki lagu duet Putri Ariani dengan adiknya, Devina Elysia, yang berjudul If Love Was Never There. Cukup menyentuh, lagu ini akan menceritakan kerinduan adik-adik Putri Ariani terhadap dirinya yang jarang di rumah karena harus tampil bernyanyi.

 

