Sutradara Beberkan Inspirasi di Balik Series Second Account, Ternyata dari Fenomena Ini

JAKARTA – Dibintangi oleh aktris muda berbakat Givina, series Second Account mengangkat fenomena yang banyak terjadi di sosial media terutama kota metropolitan seperti Jakarta. Second Account produksi Vision+ dengan Ruangkala dan Kita Production ini dapat kamu saksikan full episode dengan klik di sini.

Bercerita mengenai Givina yang berperan sebagai karakter Rini yang menguak misteri dari sang kakaknya, Dewi (Naura Hakim) yang meninggal secara misterius. Tak percaya dengan alasan kematian sang kakak, Rini melakukan penelusuran sendiri demi menguak rahasia di balik kehidupan sang kakak.

Giovanni Rustanto, sutradara series Second Account pun ungkap suara terkait pengalamannya dalam men-direct series ini,

“Kita melihat dan mengangkat dari banyaknya fenomena di sosial media, terutama di platform X. Bisa dilihat disana tuh banyak banget orang yang curhat dan berekspresi dengan bebas saat mereka memakai second account sehingga tidak diketahui identitasnya (anonim)” ucap Giovanni Rustanto dalam sesi live streaming di kanal Vision+.

Selain itu, Deo Mahameru yang merupakan writer dari series Second Account juga banyak melakukan riset dan memperhatikan lingkungan sekitar, dia merasa ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat dan pengalaman hidupnya.

“Aku juga lihat dan memperhatikan sekitar, kayak banyak orang yang kita kenal kayaknya tuh mereka baik-baik aja, di balik itu ternyata dia bukan orang yang kayak kita kenal. Jadi memang banyak pengamatan dan riset terutama dari cerita-cerita orang di sekitar kita, yang kita serap ke series ini,” kata Deo Mahameru.