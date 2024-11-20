Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Paula Verhoeven Tiba di PA Jaksel, Pria di Sampingnya Jadi Sorotan

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |11:17 WIB
Paula Verhoeven Tiba di PA Jaksel, Pria di Sampingnya Jadi Sorotan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Paula Verhoeven hadir di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada Rabu, 20 November 2024, untuk mengikuti sidang lanjutan perceraiannya dengan Baim Wong. Paula tiba lebih lambat dari jadwal yang ditentukan, didampingi seorang pria berbadan tegap yang terlihat mengawal langkahnya menuju ruang sidang.

Sementara itu, Baim Wong yang sudah lebih dulu tiba di pengadilan tampak sabar menunggu kehadiran Paula. Meski begitu, ia belum memberikan banyak komentar terkait proses sidang yang sedang berlangsung.

Paula mengaku dalam kondisi baik dan siap menjalani persidangan.

"Alhamdulillah sehat," ucap Paula saat ditanya kondisinya di PA Jakarta Selatan.

Ketika disinggung mengenai pria yang mendampinginya, ibu dua anak ini memilih untuk tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya ingin fokus pada jalannya sidang.

"Doain aja ya," ujar Paula singkat, tanpa memberikan keterangan lebih detail soal pria tersebut. Banyak yang menduga bahwa pria tersebut adalah kerabat dekat Paula.

Sidang cerai ini kembali digelar setelah proses mediasi antara Paula dan Baim dinyatakan gagal.

 

Telusuri berita celebrity lainnya
