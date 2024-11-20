Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film The Perfect Storm, Terjebak dalam Badai Mematikan

Brigitta Putri , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |12:04 WIB
Sinopsis Film The Perfect Storm, Terjebak dalam Badai Mematikan
Sinopsis film The Perfect Storm (Foto: ist)
JAKARTA – Sinopsis film The Perfect Storm akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Perfect Storm merupakan sebuah film drama bencana yang dirilis pada 30 Juni oleh Warner Bros. Film ini dibuat berdasarkan karya nonfiksi The Perfect Storm yang ditulis Sebastian Junger pada tahun 1997.

Film ini disutradarai oleh Wolfgang Petersen, ditulis oleh Bo Goldman, dan dibintangi oleh George Clooney, Mark Wahlberg, Diane Lane, dan masih banyak lagi. The Perfect Storm mengisahkan sebuah kapal penangkap ikan yang terjebak dalam badai besar yang terjadi pada tahun 1991 silam.

The Perfect Storm mendapat beragam ulasan dari para kritik dan berhasil menjadi film terlaris kedelapan pada tahun 2000. Film ini mendapat rating 6,5/10 dari 181 ribu ulasan pengguna di IMDB dan 46% penerimaan dari 138 ulasan pengguna di Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film The Perfect Strom
Sinopsis Film The Perfect Strom

Sinopsis Film The Perfect Storm

Berlatarkan waktu Oktober 1991, di awal film terlihat sebuah kapal penangkap ikan pedang komersial, yang disebut Andrea Gail, kembali ke pelabuhan di Gloucester, Massachusetts. Kapten kapal tersebut, Billy Tyne, mendapat ejekan dari pemilik kapal lain yang disebut Bob Brown karena hasil tangkapannya yang buruk.

Merasa bersalah, Billy pun mengajak kru Andrea Gail untuk bergabung dalam sebuah ekspedisi memancing akhir musim dengannya. Mereka pun berangkat dan melewati tempat mereka biasa menangkap ikan, yaitu di Grand Banks of Newfoundland.

Selama di sana, mereka tidak menyadari ada badai tropis besar yang mengintai di belakang mereka. Setelah memancing dan tidak mendapat hasil yang memuaskan di sana, mereka pun pindah ke Flemish Cap.

Keberuntungan berpihak pada mereka di tempat baru tersebut, mereka berhasil mengumpulkan ribuan pon ikan. Namun tiba-tiba, mesin es mereka rusak. Mereka pun harus segera kembali ke pantai sebelum hasil tangkapan mereka rusak.

Di tengah perjalanan kembali, mereka bertemu dengan dua front cuaca yang kuat dan sebuah badai, namun hal tersebut tidak dianggap besar oleh para kru. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan bertempur melawan laut yang mengamuk.

Kapal tersebut sempat menerima beberapa peringatan radio dari kapal lain sebelum antena radio tersebut patah karena angin kencang, tepat saat Badai Grace dan front cuaca utara bergerak menjadi satu di atas kapal mereka.

 

