HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Series Royal Blood, Drama Vision+ Bertema Ningrat di Era Modern

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |19:45 WIB
Sinopsis Series <i>Royal Blood</i>, Drama Vision+ Bertema Ningrat di Era Modern
Sinopsis Series Royal Blood, Drama Vision+ Bertema Ningrat di Era Modern. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Sinopsis Royal Blood, series Vision+ dengan tema ningrat di era modern. Series ini mengangkat latar belakang budaya Jawa dan modernitas dengan cerita yang unik dan menarik. 

Bekerjasama dengan Kantara Creative dan disutradarai oleh Eko Kristianto, series ini bercerita tentang dua kakak beradik Anggi (Shakira Jasmine) dan Saras (Tania Qumsoani) yang tumbuh di keluarga ningrat Jawa.

Keduanya memiliki sifat yang sangat bertolak belakang. Saras dikenal penurut, sementara kakaknya, Anggi, sangat mendamba kebebasan. Dia juga mengekspresikan isi hatinya dengan ngeband.

Royal Blood (Vision+)
Sinopsis Series Royal Blood, Drama Vision+ Bertema Ningrat di Era Modern. (Foto: MNC Media)

Di lain pihak, Bambang sebagai kepala keluarga berusaha menjaga tradisi budaya dalam keluarganya. Karena itu dia tidak merestui, pria pilihan Anggi yang memiliki latar belakang keluarga yang sangat berbeda dari mereka. 

Bambang pun menjodohkan Anggi dengan seorang pria keturunan bangsawan yang dianggapnya memiliki bibit, bebet, dan bobot yang memadai. Nah, series Royal Blood ini bisa Anda tonton streaming lewat link ini.

Sebelum menonton Royal Blood, pastikan Anda sudah mengunduh aplikasi Vision+ lewat App Store atau Play Store. Lalu pilih paket berlangganan untuk memastikan Anda bisa mengakses konten-konten premium aplikasi ini.

Bagi Anda penggemar drama Korea, bisa memilih paket Combo MeVVah seharga Rp49.000. Dengan paket ini, Anda bisa mengakses semua konten premium Vision+ dan Viu sekaligus. Vision+ Unlimited Entertainment.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
