Sinopsis Series Royal Blood, Drama Vision+ Bertema Ningrat di Era Modern

JAKARTA – Sinopsis Royal Blood, series Vision+ dengan tema ningrat di era modern. Series ini mengangkat latar belakang budaya Jawa dan modernitas dengan cerita yang unik dan menarik.

Bekerjasama dengan Kantara Creative dan disutradarai oleh Eko Kristianto, series ini bercerita tentang dua kakak beradik Anggi (Shakira Jasmine) dan Saras (Tania Qumsoani) yang tumbuh di keluarga ningrat Jawa.

Keduanya memiliki sifat yang sangat bertolak belakang. Saras dikenal penurut, sementara kakaknya, Anggi, sangat mendamba kebebasan. Dia juga mengekspresikan isi hatinya dengan ngeband.

Sinopsis Series Royal Blood, Drama Vision+ Bertema Ningrat di Era Modern. (Foto: MNC Media)

Di lain pihak, Bambang sebagai kepala keluarga berusaha menjaga tradisi budaya dalam keluarganya. Karena itu dia tidak merestui, pria pilihan Anggi yang memiliki latar belakang keluarga yang sangat berbeda dari mereka.

Bambang pun menjodohkan Anggi dengan seorang pria keturunan bangsawan yang dianggapnya memiliki bibit, bebet, dan bobot yang memadai. Nah, series Royal Blood ini bisa Anda tonton streaming lewat link ini.

(SIS)