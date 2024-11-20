Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Jurassic World Rebirth, Scarlett Johansson Pimpin Perburuan Dinosaurus

Brigitta Putri , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |19:06 WIB
LOS ANGELESJurassic World Rebirth merupakan film kelanjutan dari seri film Jurassic World dan Jurassic Park yang diperkirakan akan tayang pada pertengahan tahun depan, tepatnya pada 2 Juli 2025.

Film yang diproduksi oleh Universal Pictures ini akan menggandeng Scarlett Johansson untuk memerankan karakter Zora Bennett, pemeran utama dalam film ini. Hal tersebut dapat dilihat dari poster pertama Jurassic World Rebirth yang dibagikan Empire pada Sabtu (16/11/2024).

Dalam poster tersebut, terlihat Scarlett Johansson sedang berjalan di antara rumput tinggi di sebuah pulau sambil memegang senjata bius yang biasa digunakan untuk menundukkan dinosaurus.

Mengutip dari Screen Rant, Gareth Edwards selaku sutradara mengungkap bahwa film ini akan kembali menampilkan banyak hal yang disukainya dari film asli Jurassic. Hal ini sejalan dengan kembalinya penulis asli Jurassic Park, David Koepp, untuk menulis skenario dalam film ini.

“Ada banyak skenario set-piece yang berbeda serta momen aksi yang menegangkan dan menyenangkan, sehingga ada banyak kesempatan untuk bersenang-senang dan bermain game dengan penonton,” ucap Gareth Edwards.

Selain Scarlett Johansson, film ini juga akan dibintangi oleh aktor-aktor ternama lainnya, seperti Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, dan masih banyak lagi.

Sinopsis Film  Jurassic World Rebirth

Film ini akan mengisahkan kelanjutan dari Jurassic World Dominion. Lima tahun setelah Jurassic World Dominion, para dinosaurus harus beradaptasi dengan ekologi planet yang tidak ramah bagi dinosaurus.

 

