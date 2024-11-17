Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Lyodra, Rony Parulian, JKT 48 hingga Deretan Pemain Sinetron Siap Meriahkan Perayaan HUT Ke-35 MNC Group

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |14:11 WIB
Lyodra, Rony Parulian, JKT 48 hingga Deretan Pemain Sinetron Siap Meriahkan Perayaan HUT Ke-35 MNC Group
Lyodra, JKT 48 hingga deretan pemain sinetron siap meriahkan perayaan HUT ke-35 MNC Group. (Foto: RCTI)
JAKARTA - MNC Group tahun ini akan merayakan perjaalan luar biasa selama 35 tahun yang penuh dengan prestasi dan kontribusi untuk bangsa dengan mengusung tema “Saatnya Rayakan Karya dan Prestasi yang Membangun bangsa”.

Sebagai perusahaan media terbesar di Indonesia, MNC Group telah membuktikan komitmennya untuk terus memberikan karya yang tak hanya menghibur, tetapi juga membangun masyarakat Indonesia. Acara puncak MNC Group Anniversary Celebration 35 sendiri akan digelar di salah satu studio tercanggih dan termegah di Asia, yaitu Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk Jakarta, studio tercanggih se-Asia. 

Malam Perayaan ini akan berlangsung dalam Malam Bertabur Bintang, yang menyuguhkan berbagai penampilan spektakuler dari artis-artis terbaik tanah air. Dari komedian ternama hingga artis sinetron yang sudah tidak asing lagi di layar kaca yang dijamin akan penuh dengan keceriaan.

Sederet komedian, artis sinetron, special guest yang akan menjadi bintang–bintang tamu yang luar biasa seperti Parto, Abdel, Jarwo Kwat, Glenca Chysara, Lucky Perdana, Krisjiana Baharudin, Angela Gilsha, Lea Chiarachel, Samuel Zylgwyn dan special guest Aiman Witjaksono. 

Tidak hanya itu malam puncak HUT MNC Group ke-35 juga akan dimeriahkan oleh performers Rony Parulian, Nabila Taqiyyah, Lyodra, Novia Bachmid, Limbad, Inul Daratista, JKT48, Juicy Luicy hingga barisan para dancer yang akan diisi oleh Joy Boy dan Mahameru.

 

