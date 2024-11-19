Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Demi Istri, Denny Sumargo Yakin Laporkan Balik Farhat Abbas

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |06:29 WIB
Demi Istri, Denny Sumargo Yakin Laporkan Balik Farhat Abbas
Demi Istri, Denny Sumargo Yakin Laporkan Balik Farhat Abbas (Foto: IG Denny Sumargo)
A
A
A

JAKARTA - Denny Sumargo mengungkapkan kekhawatiran sang istri, Olivia Allan, terkait perseteruannya dengan pengacara Farhat Abbas

Kondisi ini membuat Denny memutuskan untuk melaporkan balik Farhat ke Polda Metro Jaya atas dugaan pengancaman. Laporan tersebut diajukan melalui kuasa hukumnya sekitar dua minggu lalu.

"Istri saya cukup khawatir, karena bagaimanapun hal ini mengganggu. Itulah alasan saya mengizinkan pengacara saya untuk membuat laporan. Ancaman yang saya terima ini turut memengaruhi kenyamanan istri saya," ujar Denny Sumargo di Polda Metro Jaya.

Demi Istri, Denny Sumargo Yakin Laporkan Balik Farhat Abbas
Demi Istri, Denny Sumargo Yakin Laporkan Balik Farhat Abbas

Denny juga menjelaskan bahwa kondisi Olivia yang tengah menyusui anak pertama mereka semakin membuat situasi menjadi tidak nyaman. Sebelumnya, ia sempat mendatangi kediaman Farhat Abbas untuk menyelesaikan masalah secara damai, tetapi upaya itu tidak membuahkan hasil.

"Karena kami baru menikah dan memiliki anak, saya ingin menyelesaikan masalah ini secara langsung. Saya sudah datang ke tempat beliau dengan niat baik," kata Denny.

Namun, setelah pertemuan itu, Farhat Abbas justru melaporkan Denny ke pihak berwajib.

"Saya pikir masalah ini sudah selesai, tapi ternyata tidak. Beliau dengan gaya bahasanya sulit dipahami arahnya. Jadi, saya memutuskan untuk melaporkan balik," ungkap Denny.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/33/3168983/denny_sumargo-f6on_large.jpg
Reaksi Denny Sumargo Dicalonkan Netizen Jadi Menpora: Aku Enggak Pantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159336/denny_sumargo-jR5z_large.jpg
Anak Sudah Dapat Endorse Sejak Lahir, Denny Sumargo: Gabriella Membawa Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158734/denny_sumargo-alAi_large.jpg
Denny Sumargo Berharap, Erika Carlina dan DJ Panda Bisa Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158657/denny_sumargo-ZSHr_large.jpg
Denny Sumargo Bebaskan Anak Pilih Agama: Yang Penting Tanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158549/denny_sumargo-IxlH_large.jpg
Respons Denny Sumargo Dituding Berpihak pada DJ Panda terkait Kasus Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/33/3145016/denny_sumargo-Sqv4_large.jpg
Kecam Tambang Nikel, Denny Sumargo: Raja Ampat Tanah Kehidupan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement