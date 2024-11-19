Demi Istri, Denny Sumargo Yakin Laporkan Balik Farhat Abbas

JAKARTA - Denny Sumargo mengungkapkan kekhawatiran sang istri, Olivia Allan, terkait perseteruannya dengan pengacara Farhat Abbas.

Kondisi ini membuat Denny memutuskan untuk melaporkan balik Farhat ke Polda Metro Jaya atas dugaan pengancaman. Laporan tersebut diajukan melalui kuasa hukumnya sekitar dua minggu lalu.

"Istri saya cukup khawatir, karena bagaimanapun hal ini mengganggu. Itulah alasan saya mengizinkan pengacara saya untuk membuat laporan. Ancaman yang saya terima ini turut memengaruhi kenyamanan istri saya," ujar Denny Sumargo di Polda Metro Jaya.

Denny juga menjelaskan bahwa kondisi Olivia yang tengah menyusui anak pertama mereka semakin membuat situasi menjadi tidak nyaman. Sebelumnya, ia sempat mendatangi kediaman Farhat Abbas untuk menyelesaikan masalah secara damai, tetapi upaya itu tidak membuahkan hasil.

"Karena kami baru menikah dan memiliki anak, saya ingin menyelesaikan masalah ini secara langsung. Saya sudah datang ke tempat beliau dengan niat baik," kata Denny.

Namun, setelah pertemuan itu, Farhat Abbas justru melaporkan Denny ke pihak berwajib.

"Saya pikir masalah ini sudah selesai, tapi ternyata tidak. Beliau dengan gaya bahasanya sulit dipahami arahnya. Jadi, saya memutuskan untuk melaporkan balik," ungkap Denny.