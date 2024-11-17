Istri Sandy Walsh Ditantang Main Basket oleh Denny Sumargo, Siapa Menang?

JAKARTA - Kehadiran sederet WAGs Timnas Indonesia kerap mencuri perhatian. Apalagi di saat Timnas Indonesia sedang berlaga. Mereka biasanya duduk penonton untuk mendukung pasangan masing-masing dan menjadi incaran fans untuk meminta foto bersama.

WAGs merupakan singkatan wives and girlfriends yang menjadi istilah untuk pacar dan istri dari pemain sepak bola. Apalagi sederet WAGs dari pemain keturunan yang selama beberapa hari belakangan ini, tengah berada di Tanah Air untuk menyaksikan laga babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C, salah satunya istri dari Sandy Walsh, Aislinn Konig.

Aislinn yang merupakan pebasket Timnas Kanada itu pun mengisi hari-harinya di Jakarta bukan hanya hangout, tapi juga menjadi bintang tamu dalam coaching clinic basket hingga ditantang untuk tanding basket bareng Denny Sumago, mantan pebasket profesional yang dijuluki 'Pebasket Sombong'.

Melalui konten YouTube Densu, Aislinn yang telah menjadi pemain timnas selama 12 tahun itu pun terlihat menunjukkan skill-nya. Dia pun berhasil mengalahkan Densu.