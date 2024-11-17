Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cari Pemeran Dewi dan Amy Ternyata Nggak Mudah, Produser Series Second Account Beberkan Alasannya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |14:34 WIB
Cari Pemeran Dewi dan Amy Ternyata Nggak Mudah, Produser Series Second Account Beberkan Alasannya
Cari pemeran Dewi dan Amy ternyata nggak mudah, produser series Second Account beberkan alasannya. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Vision+ merilis series terbarunya yang bertajuk thriller-misteri yang dapat disaksikan GRATIS dengan klik di sini. Second Account bercerita tentang Rini (Givina) yang berusaha menguak kematian misterius Dewi (Naura Hakim), kakaknya. Setelah ditemukan tewas di apartemen milik Dewi, Rini yang tak percaya melakukan penyelidikan untuk memecahkan kasus ini. 

Tak hanya menghadirkan aktris muda berbakat Naura Hakim dan Givina, Second Account juga diperankan oleh Ruth Marini yang mengambil peran sebagai produser sekaligus. Sebagai produser, ia mengungkapkan tantangan dalam mencari sosok yang tepat untuk memerankan karakter Dewi dan Amy. 

“Agak sulit saat mencari peran Dewi dan Amy, mungkin karena karakternya berlayer dan dalam usia muda agak sulit untuk para aktris memutuskan untuk berperan sebagai Dewi dan Amy,” tutur Ruth Marini saat live streaming bersama di kanal Instagram Vision+, belum lama ini. 

Lebih lanjut, Ruth menjelaskan bahwa dia ingin para cast nyaman saat diset dan saat akan take setiap adegannya, dirinya pun memutuskan untuk selalu membuka ruang diskusi bersama para cast yang berperan. 

“Banyak pertimbangan dan berdiskusi bersama para cast, apakah mereka nyaman dalam melakukan adegan-adegannya,” kata Ruth Marini yang merupakan cast sekaligus produser series Second Account. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/261/3185391//lion_city_sailors_vs_persib_bandung-SwXf_large.jpg
Link Live Streaming Lion City Sailors FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/46/3185374//jadwal_pekan_ke_13_liga_spanyol_2025_2026-h0ep_large.jpg
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming Liga Spanyol 2025-2026 Pekan Ke-13 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185325//my_comic_boyfriend-E5JW_large.jpg
My Comic Boyfriend: Romansa Fantasi yang Mempertemukan Dunia Nyata dan Komik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/598/3185201//episode_7_series_still_single-AOUh_large.jpg
Episode 7 Series VISION+ Still Single: Ketika Cinta dan Mimpi Yuki Kato Semakin Diuji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/46/3185184//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_barcelona_vs_athletic_bilbao_di_liga_spanyol_2025_2026-KIle_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Barcelona vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185167//bundesliga-TM34_large.jpg
Jadwal dan Cara Nonton Pekan Ke-11 Bundesliga 2025-2026 di Vision+, Free Coba Gratis 1 Bulan!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement