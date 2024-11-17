Cari Pemeran Dewi dan Amy Ternyata Nggak Mudah, Produser Series Second Account Beberkan Alasannya

JAKARTA – Vision+ merilis series terbarunya yang bertajuk thriller-misteri yang dapat disaksikan GRATIS dengan klik di sini. Second Account bercerita tentang Rini (Givina) yang berusaha menguak kematian misterius Dewi (Naura Hakim), kakaknya. Setelah ditemukan tewas di apartemen milik Dewi, Rini yang tak percaya melakukan penyelidikan untuk memecahkan kasus ini.

Tak hanya menghadirkan aktris muda berbakat Naura Hakim dan Givina, Second Account juga diperankan oleh Ruth Marini yang mengambil peran sebagai produser sekaligus. Sebagai produser, ia mengungkapkan tantangan dalam mencari sosok yang tepat untuk memerankan karakter Dewi dan Amy.

“Agak sulit saat mencari peran Dewi dan Amy, mungkin karena karakternya berlayer dan dalam usia muda agak sulit untuk para aktris memutuskan untuk berperan sebagai Dewi dan Amy,” tutur Ruth Marini saat live streaming bersama di kanal Instagram Vision+, belum lama ini.

Lebih lanjut, Ruth menjelaskan bahwa dia ingin para cast nyaman saat diset dan saat akan take setiap adegannya, dirinya pun memutuskan untuk selalu membuka ruang diskusi bersama para cast yang berperan.

“Banyak pertimbangan dan berdiskusi bersama para cast, apakah mereka nyaman dalam melakukan adegan-adegannya,” kata Ruth Marini yang merupakan cast sekaligus produser series Second Account.