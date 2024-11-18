5 Sumber Kekayaan Fadly Faisal yang Jadi Sorotan Usai Posting Kemesraan dengan Maudy Effrosina

JAKARTA – Fadly Faisal kembali menjadi sorotan di media sosial usai memposting kemesraan dengan sang kekasih, Maudy Effrosina, di akun Instagram pribadinya @fadlyfsl_ pada Minggu (17/11/2024).

Postingan yang dibagikan bertepatan dengan ulang tahun Maudy tersebut berisi berbagai momen kebersamaan antara Fadly dan Maudy di berbagai kesempatan. Tidak hanya itu, Fadly juga menuliskan caption manis dalam postingan tersebut.

“Happy birthday cantik @maudyeffrosina,” tulis Fadly Faisal.

Fadly Faisal sendiri merupakan seorang aktor dan model yang namanya mulai dikenal publik setelah kepergian dari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, kakak kandung Fadly Faisal. Namun sebenarnya, Fadly sudah berkecimpung di dunia hiburan jauh sebelum itu.

Berkat usaha dan kerja kerasnya, saat ini Fadly sudah berhasil membeli sebuah hunian mewah yang harganya ditaksir mencapai Rp12 miliar rupiah. Dari mana saja sumber kekayaan Fadly Faisal? Berikut 5 sumber kekayaan Fadly Faisal.

5 Sumber Kekayaan Fadly Faisal

1. Model

Sebelum eksis di dunia hiburan seperti saat ini, Fadly Faisal diketahui sudah terjun ke dunia modeling sejak tahun 2017. Memiliki wajah yang tampan dan gaya khas anak muda membuat Fadly Faisal sering mendapat tawaran menjadi model.

Fadly diketahui sering menjadi model dalam berbagai pentas busana. Dirinya diketahui pernah terlibat menjadi model di Indonesia Fashion Week, Digital Fashion Week, dan Men’s Fashion Week pada tahun 2018 dan Jakarta Fashion Week pada tahun 2019.

Selain itu, Fadly juga pernah menjadi model majalah busana untuk merek busana milik selebgram dan youtuber, Arief Muhammad.

2. Bintang Iklan dan Model Video Klip

Di tahun 2017, Fadly juga diketahui sempat mengikuti berbagai casting iklan televisi. Ia pun berhasil lolos dan membintangi iklan televisi sejumlah brand, seperti Garnier, Zalora, Erigo, Indomie, Fila, XL, dan masih banyak lagi.

Selain menjadi model iklan, Fadly juga pernah menjadi model sejumlah video klip, seperti Setelah Kau Pergi - Ungu (2021), Overthinking - Marion Jola (2022), Sekali Seumur Hidup - Lesti (2022), dan Trauma - Elsya & Aan Story (2023).

3. Aktor

Pada tahun 2020, Fadly Faisal mengikuti pemilihan pemeran untuk film aksi superhero Indonesia, Sri Asih. Fadly berhasil lolos dan memerankan karakter Gilang. Film tersebut dirilis pada tahun 2022 setelah mundur dua tahun dari jadwal penayangannya karena disebut butuh lebih banyak persiapan.

Sukses dengan aktingnya di Sri Asih, Fadly melanjutkan kariernya sebagai seorang aktor dengan membintangi film LDR: Love Distance Relationship (2023), Galaksi (2023), dan Kereta Berdarah (2024).

Selain film layar lebar, Fadly juga sempat bermain di sejumlah serial web dan televisi, seperti Juara the Series (2021), Flora (2022), Switchover (2023), 5 Detik & Rasa Rindu (2023), Ular Tangga Dara(h) (2024), dan Ramadan Pertama (2024).