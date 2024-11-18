Biodata dan Agama Maudy Effrosina Pacar Baru Fadly Faisal

JAKARTA - Biodata dan Agama Maudy Effrosina banyak dicari usai dirinya dikabarkan berpacaran dengan Fadly Faisal. Hal ini diperkuat oleh unggahan Fadly yang memamerkan foto mesranya bersama Maudy.

Dalam akun pribadi miliknya, @Fadlyfsl, ia mengunggah beberapa foto dan sebuah video kebersamaanya dengan Maudy, tepat dihari ulang tahun Maudy.

“Happy birthday cantik,” tulis Fadly Faisal dengan emoji hati.

Biodata dan Agama Maudy Effrosina Pacar Baru Fadly Faisal

Kabar kedekatan Maudy dengan adik dari almarhum Vanessa Angel ini memang sudah lama mencuat di publik. Sebelumnya, mereka sempat terlihat menonton konser Bruno Mars bersama dan beberapa kali tertangkap kamera sedang menghabiskan waktu berdua.

Fadly yang kini telah go public tentu mengundang reaksi dari netizen, yang sontak menyoroti latar belakang Maudy. Pasangan ini diketahui menjalin hubungan dengan perbedaan usia lima tahun serta keyakinan yang berbeda. Berikut rincian biodata dan agama Maudy Effrosina.

Biodata dan Agama Maudy Effrosina

Wanita bernama asli Maudy Effrosina Kusuma itu lahir di Jakarta pada 17 November 1995. Ia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-29.

Menganut agama Kristen, Maudy diketahui memiliki darah Jawa-Manado dari kedua orang tuanya. Ia juga merupakan adik kandung dari Febrian Putra Kusuma, aktor utama dalam serial Cinta Bersemi di Putih Abu - Abu.

Setelah lulus dari SMA Negeri 46 Jakarta, Maudy menempuh pendidikan di jurusan Manajemen di Universitas Trisakti. Namun ia memilih mengundurkan diri dan melanjutkan pendidikan di jurusan Akuntansi di Universitas yang sama hingga lulus pada tahun 2017.

Nama Maudy Effrosina sudah tak asing lagi di dunia hiburan. Ia mengawali karir sebagai model yang mewakili Kepulauan Seribu saat kontes Abang None di tahun 2014. Pada kontes tersebut, ia sukses meraih gelar sebagai Juara Favorit.