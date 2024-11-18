Fadly Faisal Pamer Pacar Baru, Rebecca Klopper Banjir Dukungan

JAKARTA - Fadly Faisal akhirnya mengumumkan hubungan asmaranya dengan Maudy Effrosina. Momen ini terjadi saat Fadly memberikan ucapan manis untuk ulang tahun Maudy yang ke-29 melalui media sosial.

Di tengah kebahagiaan pasangan baru ini, mantan kekasih Fadly, Rebecca Klopper, justru menjadi sorotan. Banyak warganet yang menunjukkan simpati dan memberikan dukungan kepada Rebecca, yang hingga kini diketahui masih menjomblo.

Dalam unggahan terbaru Rebecca di Instagram @rklopperr, meskipun tidak bernuansa galau, kolom komentarnya dipenuhi dengan kata-kata penyemangat dari netizen.

“Becca, semangat terus,” tulis salah satu netizen.

“Sedih lihat postingan sebelah sama yang baru, biasanya sama kamu,” komentar lainnya.

“Semoga Becca segera menemukan jodohnya,” tambah yang lain.

Hubungan Rebecca dan Fadly sebelumnya menjadi salah satu pasangan favorit di kalangan penggemar. Sayangnya, hubungan tersebut kandas, terutama setelah Rebecca sempat tersandung isu video pribadi yang ramai diperbincangkan.

Sementara itu, Fadly tampaknya telah melangkah maju dengan menjalin hubungan baru bersama Maudy. Momen kemesraan mereka akhirnya diunggah Fadly ke Instagram pada Minggu (17/11/2024). Dalam unggahan tersebut, Fadly terlihat memberikan kejutan ulang tahun untuk Maudy bersama teman-temannya.

“Happy birthday cantik,” tulis Fadly singkat dengan emoji hati.