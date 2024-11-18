Alasan Denny Sumargo Laporkan Balik Farhat Abbas ke Polda Metro Jaya

JAKARTA - Denny Sumargo mengungkapkan alasannya melaporkan balik Farhat Abbas ke Polda Metro Jaya. Dia menegaskan, langkah hukum itu tidak dilakukannya untuk memenjarakan sang pengacara.

“Enggak, saya tidak ada tujuan ke sana (memanjarakan Farhat),” ujar aktor A Man Called Ahok tersebut saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Senin (18/11/2024).

Denny Sumargo mengungkapkan, hal itu dilakukannya sebagai antisipasi atas laporan Farhat. Mantan suami Nia Daniaty itu diketahui melaporkan Densu atas ujaran kebencian dan diskriminasi ras di Polres Metro Jaksel, pada 7 November 2024.

“Intinya, saya tidak mau perpanjang masalah. Laporan ini saya daftarkan sebagai bentuk antisipasi saja. Apalagi kuasa hukum saya sepakat, apa yang dilakukan Farhat memang perlu ditindaklanjuti,” tutur Densu.

Sang aktor menambahkan, alasan lain yang membuat dirinya melaporkan Farhat Abbas adalah istrinya. Olivia Allan menurut sang aktor merasa terganggu dengan ancaman pengacara Agus Salim tersebut.