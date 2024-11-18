Advertisement
HOT GOSSIP

Cerai, Baim Wong Punya Panggilan Baru untuk Paula Verhoeven

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |09:18 WIB
Cerai, Baim Wong Punya Panggilan Baru untuk Paula Verhoeven (Foto: IG Baim Wong)
JAKARTA Baim Wong kini memiliki panggilan baru untuk Paula Verhoeven setelah menggugat cerai sang istri. Hal ini terlihat dalam momen mereka menjemput anak pertama mereka, Kiano, di sekolah.

Momen tersebut menjadi perhatian publik karena ini adalah pertama kalinya Baim dan Paula terlihat bersama di tengah proses perceraian mereka.

Dalam sebuah video yang dibagikan akun TikTok @nicken_wijaya, Paula tampak mengenakan busana muslim berwarna cokelat, sementara Baim tampil santai dengan kaos hitam polos dan celana panjang bermotif loreng.

Meski hadir bersama, interaksi antara keduanya terlihat canggung. Baim yang biasanya memanggil Paula dengan sebutan "sayang" kini memilih menyebut namanya secara langsung.

