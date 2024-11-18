Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Tokarev, Pembalasan Dendam antar Mafia

Brigitta Putri , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |16:01 WIB
JAKARTA – Sinopsis film Tokarev akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Rage, atau yang biasa dikenal Tokarev di sebagian besar negara Eropa dan Australia, merupakan film aksi kriminal asal Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2014.

Film ini disutradarai oleh Paco Cabezas, ditulis oleh Jim Agnew dan Sean Keller, serta dibintangi oleh sejumlah aktor ternama, seperti Nicolas Cage, Rachel Nichols, Peter Stormare, Danny Glover, dan masih banyak lagi.

Film ini menerima beragam ulasan dari para kritikus dan mendapat rating 5/10 dari 25 ribu ulasan pengguna di situs IMDB serta 13% penerimaan dari 40 ulasan pengguna di situs Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film Tokarev

Film ini berpusat pada Paul Maguire (Nicolas Cage) dan teman-temannya, Kane (Max Ryan) dan Danny (Michael McGrady), yang merupakan seorang kriminal dan merupakan anggota cabang mafia Irlandia. Suatu malam, mereka merampok seorang mafia Rusia yang sedang mengantarkan uang kepada bosnya.

Uang hasil rampokan tersebut ternyata lebih besar dari yang mereka bayangkan. Paul pun ingin meninggalkan kehidupan kriminalnya. Akan tetapi karena kejahatan mereka memicu perselisihan panjang antara mafia Irlandia dan Rusia, Paul pun memerintahkan kedua temannya untuk menyembunyikan uang tersebut sampai keadaan menjadi tenang.

Rencana mereka pun berjalan baik. Lima tahun berlalu, ketiga sahabat tersebut kembali bertemu untuk membagi hasil rampasan yang mereka dapatkan sebelumnya.

Dua puluh tahun kemudian, Paul menggunakan uang bagiannya untuk membangun perusahaan konstruksi di Mobile, Alabama. Selain itu, ia juga sudah menikah dengan seorang wanita bernama Vanessa (Rachel Nichols) dan memiliki seorang putri berusia remaja bernama Caitlin (Aubrey Peeples).

 

