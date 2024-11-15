Sinopsis Film Backdraft 2, Penyelidikan Kebakaran Misterius

JAKARTA - Sinopsis film Backdraft 2 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Backdraft 2 adalah film laga seru Amerika tahun 2019 yang disutradarai oleh Gonzalo López-Gallego dan ditulis oleh Gregory Widen.

Sekuel dari film Backdraft tahun 1991 ini bercerita tentang seorang penyidik kebakaran yang menyelidiki rangkaian kebakaran mematikan di Chicago. Film tersebut dibintangi oleh Joe Anderson, William Baldwin, Donald Sutherland, dan Alisha Bailey.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, Backdraft 2 mendapat peringkat persetujuan sebesar 40% dari 5 ulasan, dengan rata - rata 2,0/10.

Sinopsis Film Backdraft 2

Sinopsis Film Backdraft 2

Sean McCaffrey, seorang penyidik kebakaran di Departemen Pemadam Kebakaran Chicago, yang juga merupakan putra dari Stephen “Bull” McCaffrey, tokoh utama dalam film pertama yang tewas saat bertugas.

Walau terlihat sembrono, Sean dikenal sebagai pribadi yang cerdas dalam mengidentifikasi penyebab kebakaran. Sean juga berusaha mengikuti jejak kepahlawanan ayahnya, meskipun hubungannya dengan pamannya, Brian McCaffrey, kerap diliputi ketegangan.

Suatu hari, Sean menerima tugas yang sangat berat dan berbahaya, yakni menyelidiki rangkaian kasus kebakaran misterius yang ternyata berkaitan dengan aksi terorisme.

Kasus diawali dari kebakaran di kediaman keluarga Hunter yang menewaskan 5 orang anak, yang kemudian membuat Sean sadar bahwa kebakaran tersebut bukan sekedar kebakaran biasa.

Dalam penyelidikannya, Sean bekerja sama dengan Maggie Rening, seorang agen FBI yang berpengalaman dalam menangani kasus terorisme. Bersama-sama, mereka berupaya mengungkap siapa di balik kebakaran ini dan menggagalkan rencana jahat yang mengancam keselamatan kota Chicago.