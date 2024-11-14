Profil Givina, Aktris Cantik Pemeran Rini dalam Series Second Account

JAKARTA – Profil Givina Lukita Dewi, aktris cantik pemeran Rini dalam series Second Account akan dibahas dalam artikel ini. Karakter Rini digambarkan sebagai gadis muda yang mencari fakta kematian kakaknya yang misterius.

Givina lahir pada 7 September 1996 sebagai anak bungsu dari tiga bersaudara. Selain berkarier sebagai aktris, dia juga seorang model. Ia aktif menampilkan kemampuan aktingnya dalam berbagai film dan series, termasuk Second Account.

Profil Givina Lukita Dewi. (Foto: Instagram/@givina_)

Sang aktris mengawali perjalanannya di dunia hiburan dengan mengikuti ajang Miss Indonesia sebagai perwakilan Provinsi Banten. Pencapaian itu membuka jalan baginya untuk masuk ke dunia entertainment.

Dari situlah dia mulai menekuni dunia modeling dan kini mengembangkan kemampuannya di bidang akting. Dalam Second Account, dia membuktikan kemampuannya dalam mengeksplorasi karakter dengan berperan sebagai Rini.

Rini diceritakan menerima kabar buruk bahwa kakaknya, Dewi (Naura Hakim) telah meninggal dunia di apartemennya. Namun Rini mencium ada kejanggalan di balik kematian sang kakak yang membuatnya menyelidiki lebih lanjut.