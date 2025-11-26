Esther Yu Salut dengan Sikap Fans di Indonesia: Mereka Luar Biasa Sopan

JAKARTA - Esther Yu dibuat kagum ketika bertemu dengan fans di Indonesia. Dia menilai, para Lilpoms di Tanah Air memiliki sikap yang sangat sopan dan menyenangkan.

Kesan tersebut timbul ketika Esther tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang Banten, pada Selasa, 25 November malam.

Sejumlah fans yang menyambutnya bahkan banyak yang memberi hadiah kepada sang idola.

"Jadi yang saya rasakan di Indonesia, terlebihnya di Jakarta, kemarin waktu saya hadir di Airport Jakarta, saya melihat bahwa fans dari Indonesia ini luar biasa ya. Semuanya tertib, sopan, menunggu dengan hangat," tutur Esther Yu dalam acara peluncuran Combo Asia Vision+ dan iQIYI di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Rabu (26/11/2025).

"Dan tentunya kemarin itu juga ada memberikan saya banyak sekali hadiah-hadiah," sambungnya.

Pemilik nama asli Shuxin Yu itu juga mengungkap salah satu hadiah yang diberikan penggemarnya.

Dua menyebut kado itu berupa buku yang menceritakan keragaman budaya Indonesia lengkap dengan kuliner khasnya.