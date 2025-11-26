Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Esther Yu Cerita Keseruan Syuting Speed and Love, Bisa Sambil Kulineran

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |20:55 WIB
Esther Yu (Foto: IMG/Aziz Indra)
JAKARTA - Esther Yu mengungkap keseruan syuting drama Cina berjudul Speed and Love yang ia bintangi bersama sejumlah aktor kawakan seperti He Yu. 

Menurutnya, banyak momen menarik yang bisa dilakukan di tengah proses syuting. Lokasi yang berpindah-pinda menimbulkan keseruan tersendiri bagi para pemain.

"Waktu syuting Speed and Love ini, saya punya pengalamannya tuh unik dan luar biasa. Karena kita pergi ke beberapa tempat dan shoot beberapa angle dari setiap tempat yang kita datangi," ujar Esther Yu di acara peluncuran Combo Asia Vision+ dan iQIYI di Jakarta Concert Hall, iNews Tower pada Rabu (26/11/2025) malam. 

Esther yang punya hobi makan tentunya tak menyia-nyiakan momen tersebut. Ia sering kulineran bareng para pemain lainnya ketika berada di daerah baru. 

"Kita setiap sampai di satu lokasi, kita juga mencoba makanan khas di lokasi itu dan juga bisa bermain akrab dengan partner-partner yang shooting bareng," tuturnya. 

Menurutnya, Speed and Love menghadirkan alur cerita yang menarik. Tak hanya sekadar urusan cinta, tetapi juga banyak terselip pesan moral. 

"Kemudian untuk film ini, kita juga mengangkat tema yang sangat luar biasa. Jadi semoga nantinya teman-teman bisa menyukai ya peranan saya di peran Speed and Love," pungkasnya.
 

(kha)

