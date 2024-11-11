Keseruan Booth MNC Animation di Indonesia Comic Con 2024, Ada Meet And Greet Kiko

MNC Animation turut hadir di acara Indonesia Comic Con 2024. Kali ini, MNC Animation kembali memeriahkan dan menyapa para pengunjung dengan berbagai kegiatan menarik dan menghibur para penikmat setia karya animasi anak bangsa.

Suhendra Wijaya, Head of Marcomm MNC Animation mengatakan booth MNC Animation kali ini turut memperkenalkan sederet animasi terbaru yang akan rilis pada Januari 2024.

“Kehadiran kita di Indonesia Comic Con 2024 ini memang kita ingin mempromosikan animasi terbaru kita Zanna Whisper Of Volcano Isle yang akan tayang di bioskop 2 Januari 2025 dan juga komik yang akan rilis pada Januari 2025,” ungkap Suhendra saat ditemui di Indonesia Comic Con 2024, Minggu (10/11/2024).

Dalam rangka peluncuran ini, booth MNC Animation di Indonesia Comic Con 2024 turut mempromosikan dengan berbagai kegiatan menarik. Ada momen bagi-bagi stiker dan juga talkshow untuk memperkenalkan sederet animasi lokal terbaru yang akan segera hadir.

“Dari situ kita membuat kegiatan di Indonesia Comic Con seperti bagi-bagu stiker dan menginformasikan bahwa animasi Zanna ini akan hadir loh di biskop, animasi anak indonesia dan patut ditonton,” paparnya.