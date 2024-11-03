Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Minggu Seru Bareng KIKO dalam Episode Breaking Barriers, Hanya di RCTI

Brigitta Putri , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |22:10 WIB
Minggu Seru Bareng <i>KIKO</i> dalam Episode <i>Breaking Barriers</i>, Hanya di RCTI
Minggu Seru Bareng KIKO dalam Episode Breaking Barriers, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - RCTI akan membuat Minggu Anda bersama keluarga semakin seru dengan animasi KIKO. Pekan ini, series populer MNC Animation tersebut akan menayangkan episode Breaking Barriers.

Episode ini bercerita tentang Kiko dan Tingting yang mencari kristal sebagai sumber energi untuk robot Mayo dan Buttler. Mereka berjalan bersama menuju tempat kristal itu berada. 

Namun di tengah perjalanan, Mayo dan Buttler justru bertengkar karena bersaing menunjukkan kemampuan masing-masing. Tingting kesal melihat tingkah kedua robot tersebut. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan animasi KIKO episode Breaking Barriers hanya di RCTI, pada 3 November 2024, pukul 07.15 WIB. Animasi ini juga tayang di MNCTV setiap Senin-Jumat, pukul 06.30 WIB dan setiap hari jam 15.00 WIB.

Animasi KIKO memulai debutnya di layar kaca sejak 1 dekade silam. Kehadiran series ini merupakan dedikasi MNC Animation untuk memproduksi animasi lokal yang membanggakan.

Series animasi KIKO tak hanya menyuguhkan aksi dan petualangan seru, namun juga pesan moral tentang persahabatan, pengorbanan, kebenaran, dan perjuangan. Animasi ini juga bisa Anda tonton lewat aplikasi RCTI+ dan www.rctiplus.com.*

(SIS)

