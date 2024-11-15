Ketika Jebolan Ajang Pencarian Bakat MNCTV Ikut Supermarket Sweep

JAKARTA - MNCTV menghadirkan game show terbaru bertajuk Supermarket Sweep. Dalam program ini, para peserta berpeluang membawa pulang hadiah utama berupa uang Rp50 juta.

Tak hanya itu, belanjaan yang didapatkan peserta saat menyelesaikan setiap babak boleh langsung dibawa pulang. Peserta juga bisa memborong apa saja semau mereka tanpa harus membayar sepeser pun.

Untuk bisa memenangkan hadiah utama, peserta harus melewati empat babak utama: Mini Sweep, Round Sweep, Big Sweep, dan Super Sweep. Pada babak Mini Sweep, peserta harus mencari barang sesuai dengan petunjuk dari host.

Peserta yang paling cepat dan membawa barang yang paling benar akan mendapat poin waktu tambahan. Selanjutnya, babak Round Sweep merupakan variasi games/quiz untuk mengumpulkan poin waktu tambahan.

Lalu babak ketiga alias Big Sweep akan ada tiga tim yang akan berbelanja sesuai dengan daftar belanjaan. Tim dengan nominal belanja terbesar akan melaju ke babak Super Sweep.