Ketika Jebolan Ajang Pencarian Bakat MNCTV Ikut Supermarket Sweep

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |23:05 WIB
Ketika Jebolan Ajang Pencarian Bakat MNCTV Ikut <i>Supermarket Sweep</i>
Ketika Lulusan Ajang Pencarian Bakat MNCTV Ikut Game Show Supermarket Sweep. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - MNCTV menghadirkan game show terbaru bertajuk Supermarket Sweep. Dalam program ini, para peserta berpeluang membawa pulang hadiah utama berupa uang Rp50 juta. 

Tak hanya itu, belanjaan yang didapatkan peserta saat menyelesaikan setiap babak boleh langsung dibawa pulang. Peserta juga bisa memborong apa saja semau mereka tanpa harus membayar sepeser pun.

Untuk bisa memenangkan hadiah utama, peserta harus melewati empat babak utama: Mini Sweep, Round Sweep, Big Sweep, dan Super Sweep. Pada babak Mini Sweep, peserta harus mencari barang sesuai dengan petunjuk dari host.

Peserta yang paling cepat dan membawa barang yang paling benar akan mendapat poin waktu tambahan. Selanjutnya, babak Round Sweep merupakan variasi games/quiz untuk mengumpulkan poin waktu tambahan. 

Lalu babak ketiga alias Big Sweep akan ada tiga tim yang akan berbelanja sesuai dengan daftar belanjaan. Tim dengan nominal belanja terbesar akan melaju ke babak Super Sweep.

Supermarket Sweep
Supermarket Sweep. (Foto: MNC Media)

Uang Kaget Bedah Rumah Lagi: Semakin Seru, Semakin Haru
Panggung Kilau Raya 34 Tahun MNCTV akan Dimeriahkan Pertunjukan Spektakuler
Duet Hetty Koes Endang dan Keluarga DMD di Panggung Kilau Raya MNCTV 34
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
