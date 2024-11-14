Andrew Andika Rela Banting Tulang Penuhi Nafkah Anak Rp20 Juta per Bulan

JAKARTA - Andrew Andika merasa bersyukur karena bisa langsung mendapatkan pekerjaan setelah bebas dari kasus narkoba. Ia berkomitmen untuk terus menyibukkan diri dengan kegiatan positif, seperti beribadah dan bekerja.

Semangat Andrew juga didorong oleh tanggung jawabnya untuk menafkahi anak-anaknya dengan nominal Rp20 juta per bulan.

Jumlah ini disepakati sebagai nafkah yang ia ajukan dalam proses perceraiannya dengan Tengku Dewi Putri di PA Cibinong.

"Ya, saya siap menanggungnya. Untuk biaya sekolah dan kebutuhan lainnya," kata Andrew di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor, belum lama ini.

Aktor berusia 37 tahun ini mengungkapkan bahwa dukungan yang diterimanya selama menghadapi kasus hukum sangat membantunya.

"Saya keluar tanggal 31, dan tanggal 4 sudah mulai kerja lagi. Alhamdulillah, teman-teman, saudara, dan stasiun-stasiun TV masih memberikan kepercayaan. Saya merasa sangat berterima kasih, rasanya seperti diberi kesempatan kedua," ujar Andrew.