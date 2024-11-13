Cerai di Depan Mata, Andrew Andika Takut Kehilangan Tengku Dewi Putri

BOGOR - Andrew Andika mengungkapkan rasa takut dan kaget setelah digugat cerai oleh istrinya, Tengku Dewi Putri, di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor. Andrew merasa tak berdaya menghadapi keputusan tersebut.

"Iya, ada rasa kaget, takut juga, apalagi ini sudah kedua kalinya dia menggugat cerai. Mungkin Dewi memang sudah yakin dan mantap dengan pilihannya untuk bercerai, jadi saya coba jalani saja," ujar Andrew di PA Cibinong, Bogor, pada Rabu (13/11/2024).

Rasa takut Andrew muncul saat mengenang momen indah yang mereka lalui selama membangun rumah tangga bersama Dewi.

"Menyedihkan karena kita akhirnya harus berpisah dan bercerai, semua yang sudah kita bangun dan lewati bersama harus berakhir," tuturnya.

Namun, Andrew berusaha untuk tetap tegar dan menjalani proses ini sebaik mungkin. Ia berharap, meski berpisah, mereka masih bisa tetap bertemu dan merawat anak bersama.

"Mudah-mudahan ini jadi pelajaran dan pendewasaan bagi kita berdua ke depannya," tambahnya.