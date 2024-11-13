Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerai di Depan Mata, Andrew Andika Takut Kehilangan Tengku Dewi Putri

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |22:01 WIB
Cerai di Depan Mata, Andrew Andika Takut Kehilangan Tengku Dewi Putri
Cerai di Depan Mata, Andrew Andika Takut Kehilangan Tengku Dewi Putri (Foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Andrew Andika mengungkapkan rasa takut dan kaget setelah digugat cerai oleh istrinya, Tengku Dewi Putri, di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor. Andrew merasa tak berdaya menghadapi keputusan tersebut.

"Iya, ada rasa kaget, takut juga, apalagi ini sudah kedua kalinya dia menggugat cerai. Mungkin Dewi memang sudah yakin dan mantap dengan pilihannya untuk bercerai, jadi saya coba jalani saja," ujar Andrew di PA Cibinong, Bogor, pada Rabu (13/11/2024).

Rasa takut Andrew muncul saat mengenang momen indah yang mereka lalui selama membangun rumah tangga bersama Dewi.

Cerai di Depan Mata, Andrew Andika Takut Kehilangan Tengku Dewi Putri
Cerai di Depan Mata, Andrew Andika Takut Kehilangan Tengku Dewi Putri

"Menyedihkan karena kita akhirnya harus berpisah dan bercerai, semua yang sudah kita bangun dan lewati bersama harus berakhir," tuturnya.

Namun, Andrew berusaha untuk tetap tegar dan menjalani proses ini sebaik mungkin. Ia berharap, meski berpisah, mereka masih bisa tetap bertemu dan merawat anak bersama. 

"Mudah-mudahan ini jadi pelajaran dan pendewasaan bagi kita berdua ke depannya," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180004/andrew_andika-nhRG_large.jpg
Andrew Andika Resmi Lepas Status Duda, Pamer Buku Nikah di Depan Kakbah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178200/andrew_andika-sif8_large.jpg
Andrew Andika Bantah Tuduhan Tengku Dewi Putri soal Tak Nafkahi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/33/3155425/andrew_andika-4XuD_large.jpg
Tunangan, Andrew Andika Minta Doa Jelang Menikahi Vio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/33/3155421/andrew_andika-E0s1_large.jpg
Respons Andrew Andika Dituding Cowok Redflag Usai Cerai dari Tengku Dewi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/33/3138017/andrew_andika-2Z3r_large.jpg
Move On, Andrew Andika Sudah Kenalkan Pacar Baru ke Orangtua dan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3115137/andrew_andika-KbNn_large.jpg
Andrew Andika Akui Punya Pacar Baru, 2 Bulan setelah Cerai dari Tengku Dewi Putri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement