HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Regina Phoenix Di-Notice Lisa BLACKPINK: Badanku Geter

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |18:01 WIB
Regina Phoenix Di-Notice Lisa BLACKPINK: Badanku Geter
Regina Phoenix
A
A
A

JAKARTA - Regina Phoenix menjadi sorotan setelah berhasil mencuri perhatian Lisa BLACKPINK dalam acara fan meeting di Singapura baru-baru ini. Regina merasa sangat beruntung saat penyanyi terkenal tersebut mengenalinya di antara para penggemar.

Momen tersebut diunggah Regina di akun Instagram-nya, @reginaaphx. Dalam unggahan itu, kekasih Niko Al Hakim ini tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya saat Lisa menyadari kehadirannya yang tampil dengan gaya dan dandanan mirip Lisa.

“Dikonfirmasi Lisa sebagai kembarannya, ‘Lisa, is that you?’,” tulis Regina pada keterangan videonya, Selasa (12/11/2024).

Regina Phoenix Di-Notice Lisa BLACKPINK: Badanku Geter
Regina Phoenix Di-Notice Lisa BLACKPINK: Badanku Geter

Di video tersebut, terlihat Regina berdandan seperti Lisa dengan pakaian berwarna silver dan rambut panjang tergerai. Selain tampil dengan gaya ala Lisa BLACKPINK, Regina juga menari dan berhasil mencuri perhatian sang idola.

Saat melihat Regina, Lisa tampak terpana, melambaikan tangan, dan tersenyum lebar. Reaksi Lisa membuat Regina sangat bahagia, hingga ia terus menari dengan semangat, yang bahkan diikuti oleh Lisa.

“GETER GA FOKUS OVERWHELMED WITH HAPPINESS HUHU WHAT A NIGHT,” ungkap Regina dengan penuh antusias.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
