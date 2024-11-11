Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Seksinya Prilly Latuconsina, Pamer Perut Ramping di Balik Crop Top Merah

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |23:30 WIB
Seksinya Prilly Latuconsina, Pamer Perut Ramping di Balik Crop Top Merah
Seksinya Prilly Latuconsina, Pamer Perut Ramping di Balik Crop Top Merah
A
A
A

JAKARTA - Seksinya Prilly Latuconsina, pamer perut ramping di balik crop top merah. Dalam foto bidikan fotografer Wong Sim tersebut, sang aktris tampil dalam balutan scallop-trim dan rok merah senada.

“Alexa, play Truth or Dare by Tyla (Alexa, tolong putar lagu Truth or Dare dari Tyla,” ujarnya sebagai caption unggahan tersebut.  

Prilly Latuconsina
Prilly Latuconsina

Foto yang telah disukai lebih dari 163.000 kali tersebut, ramai dikomentari sesama artis dan warganet. Aktris veteran Widyawati bahkan terlihat menggoda Prilly dengan komentar, “Aah, peyutnaa tifiis.”

Akun @tetehnyaprilly menuliskan, “Ya Allah, tipis banget. Mau juga perutnya! Tapi aku masih suka seblak gimana dong?” Akun @mamamine_ menambahkan, “Kenapa sih posting foto beginian di jam gue selesai makan siang pakai es teh manis gede?”

Aktris Marcell Zalianty turut menggoda Prilly Latuconsina dengan menuliskan, “Wow kece banget. Ini laki-laki Indonesia pada kelilipan matanya atau pengecut apa ya? Sekece, sebaik, dan sepintar ini masih single?”

1 2
