HOT GOSSIP

Terungkap, Prilly Latuconsina Depresi Ditinggal Nikah Sosok Ini

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |12:09 WIB
Terungkap, Prilly Latuconsina Depresi Ditinggal Nikah Sosok Ini
Terungkap, Prilly Latuconsina Depresi Ditinggal Nikah Sosok Ini (Foto: IG Prilly)
A
A
A

JAKARTA - Prilly Latuconsina berbagi pengalaman pahitnya saat harus merelakan salah satu sahabat dekatnya menikah dan pindah, hingga membuatnya mengalami depresi selama dua bulan.

Prilly mengungkapkan hal ini ketika menjadi bintang tamu di kanal YouTube Wendy Cagur. Awalnya, Wendy bertanya tentang lingkaran pertemanan Prilly, yang kemudian membuatnya menceritakan hubungan persahabatannya sejak masa SMA.

Selama ini, Prilly hanya memiliki dua sahabat yang sangat dekat dengannya. “Teman itu ada tingkatannya. Kalau temenan banget, artinya aku cerita semua, dan kita komunikasi setiap hari,” ujar Prilly, Sabtu (26/10/2024).

Terungkap, Prilly Latuconsina Depresi Ditinggal Nikah Sosok Ini
Terungkap, Prilly Latuconsina Depresi Ditinggal Nikah Sosok Ini

Prilly menjelaskan bahwa persahabatannya ini telah terjalin selama lebih dari 14 tahun. Ketiganya memiliki cara unik untuk tetap dekat, salah satunya dengan berbagi lokasi setiap hari untuk saling mengetahui keberadaan masing-masing.

