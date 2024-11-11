8 Kontroversi Farhat Abbas, Terbaru Laporkan Denny Sumargo

JAKARTA - Kontroversi Farhat Abbas selalu menjadi sorotan publik. Aksi pengacara 48 tahun tersebut kerap menimbulkan perdebatan, karena dinilai terlalu provokatif dan kontroversial.

Farhat pernah berseteru dengan beberapa artis hingga berujung laporan hukum hingga kisah kehidupan pribadinya yang menuai kritik publik. Dia juga kerap ‘nebeng’ dengan isu panas yang tengah bergulir.

8 Kontroversi Farhat Abbas

1.Polisikan Denny Sumargo

Perseteruan Farhat Abbas dan Denny Sumargo bermula ketika sang pengacara menjadi kuasa hukum Agus Salim terkait donasi Rp1,5 miliar. Ketegangan memuncak ketika Denny melontarkan komentar kasar yang membuat Farhat mengancam akan ‘menghajarnya’.

Farhat Abbas mempolisikan Denny Sumargo setelah sang aktor mendatangi rumahnya, pada 3 November 2024 malam. (Foto: Okezone)

Sang aktor menyambut ancaman itu dengan mendatangi rumah Farhat di Kemang, Jakarta Selatan. Namun kunjungan itu justru membuat Farhat mempolisikan Denny ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait diskriminasi ras dan ujaran kebencian.

2.Berambisi Jadi Presiden

Pada 2014, Farhat Abbas mencuri perhatian publik dengan menyatakan ambisinya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia. Dia mengklaim, ada dua partai politik yang menawarkan dirinya untuk maju dalam Pemilu 2014.

Farhat Abbas sempat mengungkapkan keinginannya untuk maju di Pemilu 2014. (Foto: Instagram/@farhatabbasofficial)

Namun klaim tersebut tidak terwujud, karena namanya tidak muncul dalam daftar calon presiden. Netizen pun menyebut omongan mantan suami Nia Daniaty tersebut sebagai pencitraan semata.

3.Mengancam Bunda Corla

Farhat Abbas pernah menyebut penampilan panggung Bunda Corla terlalu vulgar dan mengusirnya dari Indonesia. (Foto: Instagram/@corla_1)

Pada Januari 2023, Farhat Abbas mengkritik penampilan panggung Bunda Corla yang dianggapnya vulgar dan mengarah pada unsur pornografi. Farhat bahkan mengancam akan melaporkan Bunda Corla dengan pasal asusila jika tidak segera pulang ke Jerman. Hal itu membuat Bunda Corla banjir dukungan netizen.

4.Isu Telantarkan Anak

Gusti Rayhan sempat mengaku ditelantarkan Farhat Abbas yang merupakan ayah kandungnya sendiri. (Foto: Instagram/@grayhan10)

Farhat Abbas juga pernah diterpa kabar mengejutkan terkait kehidupan pribadinya. Gusti Rayhan, anak hasil pernikahan sirinya dengan Rita Tresnawati mengaku, tidak diakui oleh Farhat sebagai anak selama 12 tahun. Gusti, yang kini berkarier di dunia seni peran mengungkapkan kekecewaannya terhadap Farhat yang dianggap mengabaikan keberadaannya.

5.Berseteru dengan Hotman Paris

Farhat Abbas juga pernah berseteru dengan Hotman Paris Hutapea pada 2019.

Farhat Abbas pernah terlibat perseteruan dengan pengacara Hotman Paris Hutapea, pada 2019. Konflik bermula dari peran Farhat sebagai kuasa hukum Pablo Benua dan Rey Utami dalam kasus ‘Ikan Asin’ yang dilaporkan Fairuz A. Rafiq. Farhat dan Hotman saling sindir di media sosial, yang memperburuk ketegangan di antara keduanya. Perselisihan ini menarik perhatian publik dan menambah sorotan negatif terhadap Farhat yang sudah dikenal dengan kontroversinya.