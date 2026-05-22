Warren Tanoesoedibjo Beberkan Masa Depan MNC Animation, Siapkan Proyek Film Berbasis AI yang Berkualitas

JAKARTA - Chief Creative & Production Officer (CCPO) MNC Animation, Warren H. Tanoesoedibjo, mengungkapkan rencana besar perusahaan dalam menyambut teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di industri animasi.

Meski teknologi ini menuai pro dan kontra, Warren menyebut MNC Animation berkomitmen untuk mengimplementasikannya tanpa mengorbankan kualitas artistik.

Warren mengakui bahwa saat ini AI sudah mulai masuk ke dalam lini produksi untuk meningkatkan efisiensi, terutama pada pekerjaan yang bersifat teknis dan berulang.

"Mungkin bisa kayak membuat gerakan-gerakan, action-action dan lain yang mungkin agak repetitif, ya itu kan bisa dibuat AI, terus buat storage-nya, buat storage library-nya terus tinggal copy-paste action-nya di dalam scene-nya kayak gitu," ujar Warren saat ditemui dalam perayaan ulang tahun MNC Animation di kawasan Jakarta Barat, pada Jumat (22/5/2026).