HOME CELEBRITY TV SCOOP

Rumor Reza Nangin Naik Jabatan Tersebar dalam Sitkom Sekuriti MNCTV

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |20:10 WIB
Rumor Reza Nangin Naik Jabatan Tersebar dalam Sitkom <i>Sekuriti</i> MNCTV
Rumor Reza Nangin Naik Jabatan Tersebar dalam Sitkom Sekuriti MNCTV. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Episode terbaru sitkom Sekuriti MNCTV menyuguhkan cerita tentang Adit yang baru naik jabatan. Lamhot kemudian menyebarkan kabar bahwa Adit akan dipromosikan menjadi staf kantor.

Mendengar itu, Herman sebagai senior pun murka dan langsung protes ke manajer. Namun ternyata, rumor tersebut tidak benar. Fakta sebenarnya adalah Gisel diangkat menjadi staff OB, bukan staff kantor. 

Herman pun terdiam dan urung melanjutkan protesnya. Bagaimana keseruan cerita dari sekuriti-sekuriti ini? Saksikan terus sitkom Sekuriti di MNCTV setiap Jumat dan Sabtu, pukul 23.30 WIB.

Sekuriti
Sitkom Sekuriti. (Foto: MNC Media)

Sekadar informasi, Sekuriti merupakan komedi situasi yang menceritakan kejadian sehari-hari yang dialami oleh para sekuriti di tempat kerja mereka. Cerita yang diangkat berdasarkan hubungan kerja antarsekuriti.

Program ini dibintangi sederet aktor ternama, seperti Reza Nangin (Adit/Sekuriti), Rully Fiss (Herman/Kepala Sekuriti), David Charter Yulianto (Lamhot/Penjual di Kantin), dan Ardy Muliahardy Susanto (Yanto/Sekuriti).

Selain itu, ada pula nama-nama beken lainnya seperti Sherly Oktari (Ayu/ Penjual di Kantin), Flavia Gizella (Gisel/Manager HRD), Shania (Sarah/Resepsionis), dan Mawardi (Bayu).

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
