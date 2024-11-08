Sinopsis Film The War With Grandpa

JAKARTA - Sinopsis film The War With Grandpa akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The War With Grandpa merupakan film komedi keluarga asal Amerika Serikat yang rilis pada 9 Oktober 2020. Film berdurasi 94 menit ini merupakan adaptasi novel berjudul sama karya Robert Kimmel Smith.

The War With Grandpa disutradarai oleh Tim Hill, ditulis oleh Tom J. Astle dan Matt Ember, serta dibintangi oleh Oakes Fegley, Robert De Niro, Uma Thurman, Rob Riggle, Laura Marano, Cheech Marin, Jane Seymour, Christopher Walken.

Film ini mendapat peringkat 5,7/10 dari 26 ribu ulasan di situs IMDb dan 29% dari 121 ulasan di situs Rotten Tomatoes.

Film The War With Grandpa

Sinopsis Film The War With Grandpa

Ed Marino, seorang pria lanjut usia yang baru saja kehilangan istri tercintanya. Ia sempat terlibat perselisihan dengan seorang manajer di pusat perbelanjaan, membuat putrinya, Sally Marino-Decker, merasa khawatir akan kondisi emosional ayahnya.

Kejadian tersebut membuat Sally ingin Ed tinggal bersama keluarganya. Walau awalnya Ed menolak, ia akhirnya menuruti permintaan anaknya.

Kehadiran Ed disambut hangat oleh seluruh anggota keluarga, kecuali cucunya yang berusia 12 tahun, Peter Decker. Peter kesal karena ternyata kamarnya ditempati oleh sang kakek dan mau tak mau ia harus pindah ke loteng.

Tak ada satupun keluarga yang membela Peter, sehingga ia merasa perlu untuk memulai ‘perang’ terhadap kakeknya. Ed menerima tantangan itu, dan mereka pun sepakat untuk merahasiakan perseteruan ini dari anggota keluarga lainnya.

Dengan dukungan teman-temannya, Peter merencanakan serangkaian serangan, mulai dari mengganti krim cukur Ed dengan busa yang cepat mengering, merusak pemutar rekamannya, hingga menyelipkan ular mainan di tempat tidur Ed.

Merasa terganggu, Ed pun membalas dengan sejumlah jebakan lain yang tak kalah merepotkan cucunya, seperti melepas semua sekrup dari furnitur Peter dan menulis ulang laporan sekolahnya.