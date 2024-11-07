Sinopsis Film 211, Baku Tembak Polisi vs Pencuri

JAKARTA - Sinopsis film 211 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. 211 adalah film laga kriminal yang rilis perdana pada 8 Juni 2018, di Amerika Serikat. Film berdurasi 86 menit ini merupakan adaptasi kisah nyata dari perampokan paling sadis sepanjang sejarah, yakni kasus North Hollywood Shootout 1997.

Film 211 disutradarai oleh York Shackleton, ditulis oleh John Rebus, serta dibintangi oleh Nicolas Cage, Dwayne Cameron, Alexandra Dinu, Michael Rainey Jr, Sophie Skelton, dan Ori Pfeffer.

Film ini mendapat peringkat 4.4/10 dari 9,8 juta ulasan di situs IMDb dan 4% dari 24 ulasan di situs Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film 211

Mike Chandler, seorang polisi senior sedang menjalankan tugas rutin bersama rekan junior sekaligus menantunya, Steve MacAvoy. Meski mendekati masa pensiun, Chandler tetap mengerjakan tugasnya dengan giat.

Mereka awalnya ditugaskan untuk mengantar warga sipil bernama Kenny, seorang remaja yang menjalani hukuman "ride-along" atau ikut patroli bersama polisi karena terlibat masalah di sekolah.

Namun, saat melintas di jalan, mereka melihat sebuah mobil yang parkir sembarangan di dekat bank. Merasa curiga, Mike pun memutuskan untuk menghentikan mobilnya di dekat bank.

Tak lama setelah itu, sebuah ledakan terjadi di restoran samping bank, yang ternyata merupakan pengalihan dari kelompok perampok yang berencana membobol bank tersebut.