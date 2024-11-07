Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Farhat Abbas : Denny Sumargo Memancing Perkelahian

Brigitta Putri , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |18:01 WIB
Farhat Abbas : Denny Sumargo Memancing Perkelahian
Farhat Abbas : Denny Sumargo Memancing Perkelahian (Foto: Ist)
JAKARTA - Usai didatangi Denny Sumargo pada Minggu (3/11/2024) yang lalu, Farhat Abbas melaporkan youtuber tersebut ke kepolisian. Hal tersebut diungkapkannya lewat Instagram Story pribadinya.

Dalam Instagram Story tersebut, Farhat Abbas mengungkap kekesalannya karena kedatangan Denny Sumargo ke kediamannya saat itu terlihat seperti sedang menghina dirinya dengan menggunakan logat Makassar dan menyebut nama suku Bugis dan Makassar.

“Kemarin, saya gak melihat Denny sebagai orang Makassar yang sedang membela diri, tetapi sebagai orang kasar yang sedang memancing perkelahian,” tulisnya di akun Instagram pribadinya pada Selasa 5 November 2024.

Farhat Abbas : Denny Sumargo Memancing Perkelahian
Farhat Abbas : Denny Sumargo Memancing Perkelahian

Pernyataan tersebut tentu saja mengejutkan banyak pihak lantaran Denny Sumargo dan Farhat Abbas sudah sempat terlihat berbaikan ketika Densu mengunjungi kediaman Farhat hari Minggu (3/11/2024) kemarin.

Warganet pun bertanya-tanya mengapa Farhat Abbas tidak mengatakan hal seperti itu di hari Minggu kemarin, saat dirinya bertemu secara langsung dengan Denny Sumargo.

Farhat Abbas pun memberikan klarifikasi terhadap hal tersebut. Farhat Abbas menjelaskan bahwa dirinya tidak mungkin menanggapi tantangan Densu yang membawa banyak kamera saat itu.

“Katanya mau dipukul tapi dia (Densu) bawa banyak kamera. Berarti tujuannya untuk mempermalukan saya,” ungkapnya kepada media.

Selain dinilai bersikap tidak sopan, Densu tidak mengucapkan sepatah kata maaf pun kepada Farhat pada saat itu. Oleh karena itu, saat ini Farhat Abbas hanya menuntut kata maaf dari Denny Sumargo.

“Saya kasih waktu tiga hari. Kalau tiga hari Densu gak mencabut omongannya, akan saya laporkan ke polisi,” tutur Farhat Abbas sebelumnya.

 

