Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Farhat Abbas Resmi Laporkan Denny Sumargo Usai Rumahnya Disatroni

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |16:33 WIB
Farhat Abbas Resmi Laporkan Denny Sumargo Usai Rumahnya Disatroni
Farhat Abbas Resmi Laporkan Denny Sumargo Usai Rumahnya Disatroni (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Konflik antara Denny Sumargo dan Farhat Abbas semakin memanas. Perselisihan yang berawal dari sindiran di media sosial ini kini berujung pada laporan resmi yang dilayangkan oleh Farhat Abbas ke Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

Farhat melaporkan Denny Sumargo atas dugaan diskriminasi ras dan ujaran kebencian. Farhat merasa tidak terima atas tindakan Denny yang mendatangi rumahnya secara tiba-tiba dan mengeluarkan kata-kata yang dianggap menyinggung suku Bugis dan Makassar.

Laporan tersebut tercatat dengan nomor registrasi 3452/XI/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA.

Farhat Abbas Resmi Laporkan Denny Sumargo Usai setelah Rumahnya Disatroni
Farhat Abbas Resmi Laporkan Denny Sumargo Usai setelah Rumahnya Disatroni

Menurut Farhat, langkah hukum ini diambil untuk menunjukkan bahwa permasalahan ini harus diselesaikan secara legal dan beretika, bukan dengan cara mempermalukan seperti yang dilakukan Denny. Farhat menganggap tindakan Denny yang mendatangi rumahnya sebagai upaya mempermalukan dirinya.

"Ini bukan pertandingan otot, tapi pertandingan otak. Masalah seperti ini seharusnya tidak diselesaikan dengan kekerasan atau mempermalukan orang, tapi melalui jalur hukum yang benar," ujar Farhat Abbas di Polres Metro Jakarta Selatan.

Krisna Murti, kuasa hukum Farhat, menjelaskan bahwa kata "hajar" yang diucapkan Farhat kepada Denny di media sosial sebenarnya bukan bermaksud ancaman fisik. Menurut Krisna, kata "hajar" tersebut merupakan singkatan dari “hukum jamin rakyat” dan bukan berarti Farhat berniat memukul Denny.

Namun, Krisna menilai bahwa Denny memperkeruh suasana dengan terus mengeluarkan komentar yang menyerang Farhat.

"Kata ‘hajar’ itu punya banyak arti, dan ini bukan seperti yang dipikirkan Denny. Namun, Denny terus memprovokasi, bahkan menggunakan kata-kata kasar," ujar Krisna.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/33/3087711/denny_sumargo-fKTZ_large.jpg
Timeline, Kronologi dan Latar Belakang Konflik Farhat Abbas vs Denny Sumargo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/33/3087343/farhat_abbas-qrZH_large.jpg
Dilaporkan Balik oleh Denny Sumargo, Farhat Abbas Bakal Kooperatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/33/3085265/farhat_abbas-Ypuv_large.jpg
Farhat Abbas Bantah Tilep Dana UMKM Rp55 Miliar: Bohong Itu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/33/3084414/farhat_abbas-vHn9_large.jpg
8 Kontroversi Farhat Abbas, Terbaru Laporkan Denny Sumargo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/33/3083601/farhat_abbas-Co8Q_large.jpg
Bukan Takut, Farhat Abbas Ungkap Alasannya Ogah Hajar Denny Sumargo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/33/3083564/denny_sumargo-oCRu_large.jpg
Denny Sumargo Terancam 5 Tahun Penjara Imbas Laporan Farhat Abbas
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement