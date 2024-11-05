Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cinta Laura Sedih Ada Artis yang Bawa 7 Asisten saat Acara

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |06:49 WIB
Cinta Laura Sedih Ada Artis yang Bawa 7 Asisten saat Acara
Cinta Laura Sedih Ada Artis yang Bawa 7 Asisten saat Acara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cinta Laura tengah menjadi perhatian. Hal ini karena pendapatnya soal artis yang membawa banyak asisten saat menghadiri acara-acara besar. 

Dalam wawancara pada program FYP pada 4 November 2024, Cinta mengaku kerap melihat fenomena ini dan merasa prihatin. Ia menceritakan fungsi para asisten tersebut.

“Ini bukan bermaksud untuk menjatuhkan, tapi kadang aku sering lihat public figure di negara kita kalau ke acara bisa bawa 7 asisten,” ujar Cinta Laura. 

Cinta Laura Sedih Ada Artis yang Bawa 7 Asisten saat Acara
Cinta Laura Sedih Ada Artis yang Bawa 7 Asisten saat Acara

“Satu pegang tas, satu makein sepatu, satu lagi apalah, pokoknya nggak ada fungsinya. Yang bikin aku sedih, mereka merasa sampai kayak Tuhan-lah," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
