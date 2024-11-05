JAKARTA - Cinta Laura tengah menjadi perhatian. Hal ini karena pendapatnya soal artis yang membawa banyak asisten saat menghadiri acara-acara besar.
Dalam wawancara pada program FYP pada 4 November 2024, Cinta mengaku kerap melihat fenomena ini dan merasa prihatin. Ia menceritakan fungsi para asisten tersebut.
“Ini bukan bermaksud untuk menjatuhkan, tapi kadang aku sering lihat public figure di negara kita kalau ke acara bisa bawa 7 asisten,” ujar Cinta Laura.
“Satu pegang tas, satu makein sepatu, satu lagi apalah, pokoknya nggak ada fungsinya. Yang bikin aku sedih, mereka merasa sampai kayak Tuhan-lah," sambungnya.