Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selebgram Siti Septi Ariyanti Sebut Suami Selingkuh, Bawa Pelakor ke Rumah hingga Buat Video Mesum Bareng

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |12:56 WIB
Selebgram Siti Septi Ariyanti Sebut Suami Selingkuh, Bawa Pelakor ke Rumah hingga Buat Video Mesum Bareng
Selebgram Siti Septi Ariyanti Sebut Suami Selingkuh, Bawa Pelakor ke Rumah hingga Buat Video Mesum Bareng. (Foto: Instagram/@arie_rieyanthie)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Siti Septi Ariyanti membongkar perselingkuhan suaminya, Bimo Aryo Tejo dengan seorang perempuan bernama Maela Asila. Septi mengaku, selama 16 tahun menjalani pernikahan harmonis dengan Bimo. 

Septi mengungkapkan, selama ini tak merasa ada tanda-tanda ketidaksetiaan Bimo karena untuk urusan ranjang pun mereka masih baik-baik saja. Namun semua terkuak saat dirinya menjalani ibadah umrah, pada 18 Oktober 2024. 

“Suamiku membawa perempuan lain menginap di rumah, bahkan tidur di kamar kami. Perempuan itu datang dari Suralaya, Cilegon dan menginap di rumah kami sebanyak tiga kali bahkan membuat video mesum di kamar itu,” kata Siti Septi Ariyanti.

Siti Septi Ariyanti
Selebgram Siti Septi Ariyanti Sebut Suami Selingkuh, Bawa Pelakor ke Rumah hingga Buat Video Mesum Bareng. (Foto: Instagram/@arie_rieyanthie)

Dalam lanjutan unggahannya, Septi mengaku, hubungan terlarang sang suami dengan selingkuhannya sudah terjalin sejak Agustus 2024. Maela Asila bahkan tak peduli jika Bimo Aryo Tejo sudah menikah dan punya anak.

“Perempuan itu tetap menjalin hubungan (dengan suami orang), bahkan berdoa agar Allah SWT mempersatukan mereka,” ujarnya.

Sang selebgram menambahkan, perselingkuhan sang suami pertama kali dipergoki oleh sang anak yang menemukan chat perselingkuhan mereka. Anak 14 tahun itu kemudian menyimpan bukti chat itu sampai Septi selesai umrah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178138/na_daehoon_dan_jule-I4oN_large.jpg
Curhat Na Daehoon usai Diselingkuhi Julia Prastini: Alhamdulillah, Saya Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143959/audinna-VXHY_large.jpg
Selebgram Audinna Bongkar Perselingkuhan Sang Kekasih, Netizen Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123371/michelle_halim-kXGg_large.jpg
Kronologi Selebgram Michelle Halim Diduga Doxing Anak di Bawah Umur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3097984/cut_intan_nabila-inMQ_large.jpg
5 Selebgram Jadi Korban KDRT, Ada yang Digebuki Usai Pergoki Chat Mesra Suami dengan Pria Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090467/fakta_lydia_onic-l2vE_large.jpg
6 Fakta Lydia Onic yang Sempat Viral karena Video Syur 12 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/33/3085483/oklin_fia-IfNv_large.jpg
9 Selebgram Tersandung Kasus Penistaan Agama dari Hina Yesus hingga Makan Kriuk Babi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement