Selebgram Siti Septi Ariyanti Sebut Suami Selingkuh, Bawa Pelakor ke Rumah hingga Buat Video Mesum Bareng

Selebgram Siti Septi Ariyanti Sebut Suami Selingkuh, Bawa Pelakor ke Rumah hingga Buat Video Mesum Bareng. (Foto: Instagram/@arie_rieyanthie)

JAKARTA - Selebgram Siti Septi Ariyanti membongkar perselingkuhan suaminya, Bimo Aryo Tejo dengan seorang perempuan bernama Maela Asila. Septi mengaku, selama 16 tahun menjalani pernikahan harmonis dengan Bimo.

Septi mengungkapkan, selama ini tak merasa ada tanda-tanda ketidaksetiaan Bimo karena untuk urusan ranjang pun mereka masih baik-baik saja. Namun semua terkuak saat dirinya menjalani ibadah umrah, pada 18 Oktober 2024.

“Suamiku membawa perempuan lain menginap di rumah, bahkan tidur di kamar kami. Perempuan itu datang dari Suralaya, Cilegon dan menginap di rumah kami sebanyak tiga kali bahkan membuat video mesum di kamar itu,” kata Siti Septi Ariyanti.

Dalam lanjutan unggahannya, Septi mengaku, hubungan terlarang sang suami dengan selingkuhannya sudah terjalin sejak Agustus 2024. Maela Asila bahkan tak peduli jika Bimo Aryo Tejo sudah menikah dan punya anak.

“Perempuan itu tetap menjalin hubungan (dengan suami orang), bahkan berdoa agar Allah SWT mempersatukan mereka,” ujarnya.

Sang selebgram menambahkan, perselingkuhan sang suami pertama kali dipergoki oleh sang anak yang menemukan chat perselingkuhan mereka. Anak 14 tahun itu kemudian menyimpan bukti chat itu sampai Septi selesai umrah.