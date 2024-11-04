Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kronologi Konflik Denny Sumargo vs Farhat Abbas

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |07:50 WIB
Kronologi Konflik Denny Sumargo vs Farhat Abbas
Kronologi Konflik Denny Sumargo vs Farhat Abbas (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Konflik antara Denny Sumargo dan pengacara Farhat Abbas yang dimulai dari sindiran di media sosial. Kala itu, Denny Sumargo berkomentar pedas, dengan kata ‘tae’ kepada Farhat.

Farhat kemudian marah dan siap menghajar Denny Sumargo. Suami Olivia Allan pun memilih untuk mendatangi rumah Farhat Abbas setelah menerima tantangan dari pengacara kontroversial tersebut.

Denny Sumargo kemudian justru menawarkan diri untuk dihajar dan bertanya lokasi Farhat agar ia bisa mendatanginya langsung.

Kronologi Konflik Denny Sumargo vs Farhat Abbas
Kronologi Konflik Denny Sumargo vs Farhat Abbas

“Heh Farhat Abbas, lu mau hajar gue, lu kasih tahu lokasi lu di mana sekarang gue samperin,” ucap Denny dalam unggahan Instagram Story di akun @sumargodenny pada Minggu (3/11/2024).

Konflik terus berlanjut. Setelah berkomunikasi melalui pesan WhatsApp, Denny mendapat informasi lokasi rumah Farhat di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Denny pun datang ke lokasi tersebut bersama timnya dan beberapa awak media yang meliput peristiwa ini.

Sesampainya di depan rumah Farhat, Denny disambut oleh salah satu anggota tim Farhat. Ia mengungkapkan maksud kedatangannya untuk memenuhi tantangan tersebut. “Saya mau bertemu Bang Farhat, tadi sudah janjian. Tadi kan Bang Farhat mau hajar saya, terus saya bilang boleh di-share loc-lokasinya nanti saya yang datang,” ujar Denny.

Setibanya, di rumah Farhat Abbas, Denny Sumargo tak bisa langsung bertemu.  Di hadapan perwakilan Farhat, Denny menjelaskan bahwa kedatangannya bukan untuk membuat keributan, tetapi hanya ingin melihat apakah Farhat benar-benar berniat “menghajar” dirinya seperti yang dikatakan. Denny bahkan menegaskan bahwa jika dihajar, ia tidak akan menuntut balik.

“Kan Pak Farhat mau hajar saya, jadi saya datang. Saya pengen tahu, saya mau dihajar gimana. Tolong dikasih tahu, mau di dalam mau di luar, saya tunggu,” kata Denny.

 

