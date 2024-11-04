Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sempat Diselingkuhi, Tengku Dewi Putri Jemput Andrew Andika di Pusat Rehabilitasi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |06:44 WIB
A
A
A

JAKARTA - Andrew Andika akhirnya menyelesaikan proses rehabilitasi terkait kasus narkoba. Andrew dijemput oleh sang istri, Tengku Dewi Putri, di Lentera Bersinar Indonesia, Jakarta Barat beberapa waktu lalu.

Dalam video yang diunggah oleh YouTube Starpro Indonesia, Andrew terlihat keluar lebih dulu dengan mengenakan kaos cokelat dan masker. Tanpa banyak bicara, ia membawa tas ransel dan langsung masuk ke dalam mobil yang sudah menunggu di depan gerbang.

Setelah itu, Tengku Dewi menyusul keluar. Ibu dua anak ini tampil dengan dress hitam tanpa lengan dan juga mengenakan masker. Saat didekati oleh awak media, Tengku Dewi memilih untuk tidak banyak bicara.

 Ia hanya mengucapkan terima kasih dan memberikan kabar singkat mengenai kondisinya. "Terima kasih ya, (kabarnya) baik. Makasih, ya," katanya sambil masuk ke dalam mobil.

Namun, beberapa saat kemudian, mobil mereka mengalami kendala sehingga pasangan ini terpaksa berpindah ke taksi dan tetap memilih untuk bungkam.

Setibanya di rumah, Andrew langsung menghabiskan waktu bersama kedua anaknya. Momen kehangatan ini ia bagikan melalui akun Instagram pribadinya, dengan caption singkat, "Home sweet home," memperlihatkan dirinya yang sedang tiduran diapit kedua buah hatinya.

 

