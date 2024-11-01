Andrew Andika Foto Bareng Anak, Bebas dari Rehabilitasi?

JAKARTA - Andrew Andika mengejutkan publik dengan membagikan momen kebersamaan bersama kedua anaknya di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan tersebut, Andrew terlihat tengah berbaring di atas kasur bersama kedua buah hatinya. Ia tersenyum sambil memejamkan mata. Di sisi kirinya, tampak Eshan, putra sulungnya, dan di sisi kanan, ada Desa, anak keduanya yang baru lahir pada 31 Juli 2024.

Melalui keterangan foto, Andrew menyampaikan bahwa ia kini sedang berada di rumah.

“Home Sweet Home,” tulis Andrew Andika di akun Instagram @andrewandika, Jumat (1/11/2024).

Meski kolom komentar dibatasi, beberapa netizen tetap menyempatkan diri untuk mengucapkan selamat datang kembali bagi sang aktor.

"Welcome home brad, bismillah," tulis akun @temm***.