HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Teuku Zacky Tahu Perselingkuhan Paula Verhoeven Sejak Tahun Lalu: Kaget Sih

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |21:10 WIB
Teuku Zacky Tahu Perselingkuhan Paula Verhoeven Sejak Tahun Lalu: Kaget Sih
Teuku Zacky Tahu Perselingkuhan Paula Verhoeven Sejak Tahun Lalu (Foto: Instagram/@teukuzacky)
A
A
A

JAKARTA - Teuku Zacky ternyata sudah tahu cukup lama tentang dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven. Dia mengaku, mengetahui semua itu dari Baim Wong yang memperlihatkan semua bukti kepadanya. 

“Ya saya tahu dugaan perselingkuhan itu dari Baim langsung. Jadi saya enggak lihat dari berita. Dia curhat, kaget juga sih ya,” ujar sang aktor dikutip dari YouTube Seleb Oncam News, pada Sabtu (2/11/2024). 

Teuku Zacky mengatakan, sudah tahu perselingkuhan Paula Verhoeven sejak setahun silam. Karena dari awal curiga masalah itu, Baim Wong kerap berdiskusi padanya. 

“Sebagai sahabat, saya hanya bisa mendengarkan. Karena toh bukan saya yang menjalani dan merasakan. Semua saya balikkan kepada Baim,” katanya menambahkan.

Teuku Zacky merupakan mak comblang yang memperkenalkan Baim dan Paula. Setelah perkenalan itu, ternyata tak butuh waktu lama bagi Baim meminang Paula. Mereka pun menikah pada 22 November 2018.

Halaman:
1 2
