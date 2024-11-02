Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Baim Wong Akui Kangen Mama, Netizen Auto Julid

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |18:59 WIB
Baim Wong Akui Kangen Mama, <i>Netizen</i> Auto Julid
Baim Wong Akui Kangen Mama, Netizen Auto Julid. (Foto: Instagram/@baimwong)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong kembali menuai cibiran pedas warganet ketika mengaku merindukan sang ibu. Hal itu terjadi ketika sang aktor mempromosikan film Bila Esok Ibu Tiada lewat akun Instagram pribadinya.

“Sayang kalian semua, yang selalu support saya. Bila Esok Ibu Tiada salah satu karya terbaik @rudisoedjarwo. Jadi kangen mamah,” katanya sambil menyematkan emoji hati dalam unggahannya, pada Sabtu (2/11/2024).

Sayang, kata rindu Baim untuk almarhumah Kartini Marta Atmadja itu langsung ramai kritikan. Netizen langsung menyinggung bagaimana dua anaknya, Kiano dan Kenzo, yang terpisah dari Paula Verhoeven juga merindukan ibu mereka.

“Kangen Mamah? Sama! Itu Kiano dan Kenzo juga kangen sama mama mereka. Berpikir yang jauh dan mendalam Mas Bim, sebelum berucap dan bertindak. Karena akan ada anakmu yang tersakiti,” ujar @tit***.

Akun  @mahlan***** mengatakan, “Setiap anak akan selalu kangen ibunya. Jadi, jangan pisahkan anak-anakmu dari ibunya.” Akun @intan*** menambahkan, “Iya Bang. Jangan lupa ingatkan juga anak-anakmu harus sayangi mamanya juga.”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/206/3173666/film_sukma-brtf_large.jpg
Baim Wong Bangga Sukma Tembus 1 Juta Penonton di Tengah Gempuran Film Hollywood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/33/3163445/baim_wong-mE5C_large.jpg
Reaksi Baim Wong Diisukan Bangkrut: Terserah Deh Mau Ngomong Apa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154919/baim_wong-HxLU_large.jpg
Wulan Guritno Bersandar di Bahu Baim Wong, Netizen Heboh: Katanya Sama Ariel?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152582/baim_wong_dan_paula_verhoeven-cROn_large.jpg
Baim Wong dan Paula Verhoeven Full Senyum di Wisuda Anak, Banjir Doa Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150478/paula_verhoeven-FPkA_large.jpg
Menang Banding, Baim Wong Peringatkan Paula Verhoeven Agar Tak Temui Anak di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/33/3135407/baim_wong-xNbV_large.jpg
Respons Menohok Baim Wong Usai Dilaporkan Paula Verhoeven soal KDRT
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement