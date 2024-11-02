Baim Wong Akui Kangen Mama, Netizen Auto Julid

JAKARTA - Baim Wong kembali menuai cibiran pedas warganet ketika mengaku merindukan sang ibu. Hal itu terjadi ketika sang aktor mempromosikan film Bila Esok Ibu Tiada lewat akun Instagram pribadinya.

“Sayang kalian semua, yang selalu support saya. Bila Esok Ibu Tiada salah satu karya terbaik @rudisoedjarwo. Jadi kangen mamah,” katanya sambil menyematkan emoji hati dalam unggahannya, pada Sabtu (2/11/2024).

Sayang, kata rindu Baim untuk almarhumah Kartini Marta Atmadja itu langsung ramai kritikan. Netizen langsung menyinggung bagaimana dua anaknya, Kiano dan Kenzo, yang terpisah dari Paula Verhoeven juga merindukan ibu mereka.

“Kangen Mamah? Sama! Itu Kiano dan Kenzo juga kangen sama mama mereka. Berpikir yang jauh dan mendalam Mas Bim, sebelum berucap dan bertindak. Karena akan ada anakmu yang tersakiti,” ujar @tit***.

Akun @mahlan***** mengatakan, “Setiap anak akan selalu kangen ibunya. Jadi, jangan pisahkan anak-anakmu dari ibunya.” Akun @intan*** menambahkan, “Iya Bang. Jangan lupa ingatkan juga anak-anakmu harus sayangi mamanya juga.”