HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gugat Hak Asuh Anak, Baim Wong Berharap Tak Dihakimi Publik

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |10:25 WIB
Gugat Hak Asuh Anak, Baim Wong Berharap Tak Dihakimi Publik
Gugat Hak Asuh Anak, Baim Wong Berharap Tak Dihakimi Publik (Foto: IG Baim Wong)
JAKARTA – Proses perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven tengah berlangsung. Di tengan proses cerai, Baim ingin mengambil anak-anak dari Paula.

Dalam gugatan cerainya, Baim memang mengajukan permohonan hak asuh kedua anaknya. Hal ini menimbulkan anggapan publik bahwa ia ingin memisahkan anak-anak dari ibunya. 

Namun, Baim merasa tidak nyaman dengan tudingan tersebut dan menegaskan bahwa ia tidak berniat "mengambil" anak-anak dari Paula.

"Alangkah baiknya jangan dibilang ini mengambil anak. Sama sekali tidak seperti itu," ujar Baim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan baru-baru ini.

Baim menjelaskan bahwa anak-anak mereka sudah mengetahui jika kedua orangtuanya tidak tinggal bersama. Meski demikian, Baim ingin menjaga agar anak-anak tidak terlalu mengetahui detail permasalahan rumah tangga mereka.

“Sampai sekarang, anak-anak sudah tahu. Tapi alangkah baiknya jika mereka tidak perlu tahu lebih dalam,” jelasnya.

Sebagai ayah, Baim sangat memikirkan kesejahteraan anak-anaknya dan tidak ingin mereka kehilangan momen bersama Paula. Ia juga sempat menawarkan perdamaian kepada Paula demi kebaikan bersama, namun upaya tersebut belum berhasil.

"Saya sudah mencoba berdamai. Namun, ada beberapa faktor yang membuat kesepakatan tersebut gagal. Doakan yang terbaik untuk Paula, karena kalau saya tidak peduli, saya tidak mungkin menawarkan perdamaian," kata Baim.

 

1 2
